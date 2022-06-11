شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب العاملين بالزراعة بعد ترشحه لدورة ثانية: ضم أعضاء النقابة للتأمينات أولوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس عيد مرسال رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والثروة الحيوانية والصيد، إن إجراءات وزارة القوى العاملة لاستقبال المرشحين بانتخابات لمجالس إدارة 29 نقابة عمالية عامة، جيدة، حيث سمحت بسرعة وسهلة الانتهاء من إجراءات الترشح، فضلا عن حل أى مشكلة واجهت مرشحين في أسرع وقت، لافتا إلى أن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قد استقبل المرشحين بمقر الوزارة صباح اليوم، للتأكيد على أن دور الوزارة إشرافى فقط.

وأوضح مرسال، لـ ”الخليج 365”، أن قراره للترشح لرئاسة النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والثروة الحيوانية والصيد، جاء لرغبته فى استكمال الخطوات التي بدأها بشأن تحسين أوضاع العاملين بكل قطاعات النقابة، والمطالبة بإعادة النظر في قانون التأمينات، وإعادة نسبة الـ50% لتمثيل الفلاحين فى البرلمان، فضلا عن العمل على تحسين رواتب العاملين بالزراعة، واستكمال إجراءات ضم جميع الصيادين والبالغ عددهم 5 ملايين صياد على مستوى الجمهورية، لنظام التأمين الصحى، وتحت مظلة قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية.

وأشار إلى وجود إقبال كبير على الترشح على مجالس النقابات العمالية العامة بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى كثافة ترشح الوجوه الشبابية الجديدة على العمل النقابى.

كانت قد بدأت فى الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت، عملية تلقي طلبات الترشح لمجالس إدارة النقابات العامة العمالية علي مستوى 27 محافظة، وتشمل 29 تصنيفاً نقابياً للعاملين بالصناعات الغذائية، والمرافق العامة، والزراعة والري والصيد، التعليم والبحث العلمي، والبريد، والبترول، والخدمات الصحية، والعلوم الصحية، والنقل الجوى، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، والنقل والمواصلات، والغزل والنسيج، والإنتاج الحربى، والنقل الجوى، والمالية والضرائب والجمارك.

كما تشمل العاملين بالاتصالات، والتجارة، والكيماويات، والنقل البري، والصحافة والطباعة الإعلام، والنقل العام، وصناعات البناء والأخشاب، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية ، والسكة الحديد، والمناجم والمحاجر، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف.