شكرا لقرائتكم خبر عن سفير اليمن لـ"الخليج 365": زيارة "العليمى" لمصر تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سفير اليمن لدى القاهرة عميد السلك الدبلوماسى العربى الدكتور محمد مارم، على أهمية وأخوية العلاقات اليمنية المصرية الضاربة بجذورها في التاريخ في شتى المجالات.

وأضاف السفير مارم، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن زيارة الرئيس الدكتور رشاد العليمى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمنى للقاهرة تأتى تأكيدا لتلك العلاقات ولمكانة مصر وأهميتها بالمنطقة فهى ركيزة استقرار الوطن العربى .

وأشار مارم، في تصريحاته، إلى أن الزيارة تهدف لتأسيس مرحلة جديدة من التعاون المثمر والوطيد الأكثر قوة وتوسعا في كافة القطاعات والاستفادة من الخبرات المصرية، وللدفع بتلك العلاقات إلى آفاق أرحب، وقال:"نطمح للتوسع في التبادل التجارى والاستثمارى بين مصر واليمن، وأن تكون الدولة الأولى بالنسبة لحجم صادراتنا ووارداتنا، فنحن نكن كل احترام وتقدير لمصر التي بقوتها نقوى"، إضافة إلى سعينا لمشاركة الشركات المصرية في إعادة إعمار اليمن، خاصة في ظل النهضة العمرانية التي شهدتها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، كونها واحدة من أكثر التجارب الملهمة في المنطقة.

وأضاف السفير اليمنى أن الزيارة تهدف أيضا لمحاولة إيجاد سبل لإحلال السلام في اليمن وإنهاء معاناة الشعب اليمنى .

وفى سياق قوة العلاقات المصرية اليمينة ومتانتها، ثمن الدكتور محمد مارم المواقف المشرفة للدولة المصرية وللشعب المصرى بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تلك المواقف الداعمة لليمن، بكافة مراحله، مشيرا إلى ما يحظى به أبناء الجالية اليمنية في مصر من رعاية وعناية في كافة المجالات.

وأضاف السفير مارم قائلا: "إن مصر حضن دافئ فُتح لكل يمنى وبتوجيهات من الرئيس احتضنت مصر الشعب اليمنى ورجال الأعمال ودافعت عن القضية اليمنية العادلة".

وقد وصل الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة، مساء أمس الجمعة، القاهرة قادما من مملكة البحرين، ضمن جولة خارجية .

ويلتقي ضمن برنامج زيارته التي تستمر عدة أيام، مع الرئيس السيسى وعدد من المسؤولين للبحث في العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها، والمستجدات اليمنية، بما في ذلك الجهود الاقليمية والدولية الرامية لإحلال السلام، ويرافق فخامة الرئيس خلال الزيارة اعضاء مجلس القيادة الرئاسي، عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، عبدالله العليمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني.

وكان في مقدمة مستقبلي رئيس مجلس القيادة، والوفد المرافق، وزير التربية والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي رئيس بعثة الشرف المرافقة، وسفير اليمن لدى القاهرة الدكتور محمد مارم، وأعضاء السفارة .



جانب من استقبال الرئيس اليمنى لدى وصوله مطار القاهرة

ولدى وصوله مطار القاهرة الدولي أعرب الرئيس رشاد العليمي عن سعادته والوفد المرافق له بزيارة مصر، التي كانت على الدوام خير الشقيق المدافع عن قضايا امتنا العربية والاسلامية.

وأشاد رئيس مجلس القيادة بموقف مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى جانب الشعب اليمني على كافة الأصعدة، وقال إن استضافة مصر الشقيقة لأكثر من مليون يمني سواء بالإقامة والاستقرار المؤقت بسبب ظروف الحرب أو العلاج، والتعليم، يجسد المكانة المائزة للعلاقات التاريخية العريقة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وصولا إلى المواقف الدبلوماسية المصرية الفاعلة في المحافل الإقليمية والدولية، المساندة لجهود استعادة الدولة ضمن تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.