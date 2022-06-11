شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير طبى من الصحة شرط السفر لحجاج القرعة لهذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت الداخلية الفائزين بحج القرعة لهذا العام بتقرير طبى معتمد ومختوم من إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة المعلن عنها، موضح به تمتعه بحالة صحية جيدة وأنه معافي من كافة الأمراض التى أقرتها وزارة الصحة وقادر على أداء فريضة الحج.

وأعلنت وزارة الداخلية عن المستندات والأوراق المطلوبة من الفائزين لاستكمال إجراءات السفر لأداء فريضة الحج، والتعليمات التى يجب على الحجاج اتباعها أثناء أداء فريضة الحج، ومن بينها جواز سفر دولى مميكن لكل فائز وللمرافق (إن وجد) على ألا تقل مدة صلاحيته عن سنة بدءً من تاريخ 11/5/2022م ويراعى تسليم جواز السفر الدولى المميكن بمعرفة الحاج الفائز بالقرعة المسدد لتكاليف الحج مرفقاً به أصل (للإطلاع ) + صورة من شهادة التحصين بالجرعات الأساسية (جرعتين على الأقل) للقاحات (كوفيد-19) المعتمدة دولياً من وزارة الصحة كشرط للحصول على التأشيرة، و صحيفة حالة جنائية مميكنة (فيش حج مميكن) لكل فائز بقرعة الحج، وبيان الموقف التجنيدى للفائزين بالقرعة ومرافقيهم (إن وجدوا) ممن هم فى سن التجنيد.. ويراعى تقديمهم مستند التجنيد عند السفر وصور شخصية حديثة وواضحة مقاس (4 × 6) وشهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

وشددت الداخلية على ضرورة التزام الفائز بفرصة حج القرعة الإفصاح عن المبالغ أو الأدوات القابلة للتدول أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة وما فى حكمها بما لا يتجاوز قيمته ( 10,000 دولار أمريكى) فقط عشرة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها من عملات أجنبية أخرى، والإلتزام بالتعليمات والضوابط التى تصدرها المملكة العربية السعودية بشأن الصلاة بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة.