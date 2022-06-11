شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: درجة الحرارة الآن 37 على القاهرة وتتجاوز الـ40 درجة الساعات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه طبقا لمحطات الرصد التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجة الحرارة الآن ( الساعة 10 صباحاً) على القاهرة الكبرى 37 درجة مئوية.

ومن المتوقع أن ترتفع درجة الحرارة خلال الساعات القليلة القادمة لتتجاوز حاجز 40 درجة مئوية .

و يشهد اليوم السبت ، ذروة ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء ، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية و جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، حار على السواحل الغربية، معتدل ليلا على كافة الأنحاء

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم سيشهد نشاط رياح أحيانا مساء على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 43 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 36 والصغرى 22 درجات، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجات، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجات، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 28 درجة.