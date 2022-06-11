شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يوجه بسحب عمال النظافة من الشوارع خلال فترة الموجة الحارة والان مع تفاصيل الخبر
وناشدت تناشد محافظة الجيزة المواطنين تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء الظهيرة، خاصة خلال الفترة من 12 ظهرا إلى 4 عصرا، وشرب السوائل بصورة مستمرة، والتواجد داخل أماكن جيدة التهوية .
وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن الارتفاعات فى درجات الحرارة تتوالى لتكون ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة اليوم السبت خلال الساعات المقبلة، لافتة إلى أنه يسود طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء وتتجاوز درجة الحرارة على القاهرة الكبرى لأول مرة خلال هذا العام حاجز 40 درجة مئوية.
ومن المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى خلال الساعات المقبلة 43 درجة مئوية فى الظل ، وشمال الصعيد 43 درجة مئوية ، جنوب الصعيد 45 درجة مئوية أما السواحل الشمالية 36 درجة مئوية.
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت : القاهرة العظمى 43 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة ، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 28 درجة.