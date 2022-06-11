شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للمياه تنظم ورشة عمل بعنوان "الإعلام والتوعية..شراكة فعالة لترشيد المياه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ورشة عمل بعنوان " الإعلام والتوعية.. شراكة فعالة لنشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه"، ضمت مسئولى الاتصال بالشركات التابعة من إدارات الإعلام والتوعية، وبتمويل وبرعاية منظمة الأمم المتحدة للطفولة " يونيسيف " لبحث سبل التعاون، وتحديث استراتيجية الإعلام والتوعية، وتفعيل دور الإعلام التوعوى فى تناول القضايا الجماهيرية وتنمية المجتمع ونشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه.

وأكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، اهتمام الدولة بقضية ترشيد استهلاك المياه، ورفع وعى المواطنين بأهمية المياه والحفاظ عليها من كافة أشكال الهدر والتلوث، ضمن خطة الدولة الاستراتيجية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037، والتى تتفق مع أهداف التنمية المستدامة، وفى إطار توجهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأشار إلى أهمية التكامل والشراكة بين الإعلام والتوعية لنشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه، وتوحيد الجهود الاتصالية والفعاليات المخطط لها التي تهدف إلى إحداث تغيير للممارسات الخاطئة فى التعامل مع المياه، مؤكداً أن الإعلام شريك أساسى لنجاح حملات التوعية، من خلال وضع استراتيجية متكاملة للاتصال والإعلام.

واستعرضت ورشة العمل أنشطة المكون المجتمعى والخدمى لمبادرة حياة كريمة، ومراجعة خطط العمل لإدارات التوعية والإعلام، والأدوات المستخدمة فى الحملات التوعوية التفاعلية ذات الانتشار الجماهيرى، وميكنة الأعمال من خلال برنامج DROPS ضمن خطة الشركة القابضة فى التحول الرقمي، وتسجيل الشكاوى الإعلامية على منظومة الشكاوى الموحدة للشركة القابضة - برنامج CMS.

وشملت الورشة عرضآ تقديميا عن آليات توحيد الهوية الإلكترونية وتحديث الموقع الالكترونى للشركة، وتطوير استراتيجية السوشيال ميديا، بالتعاون مع إدارة تكنولوجيا المعلومات، وأهم مشروعات الجهات المانحة فى مجال التوعية والاتصال.

وحضر فعاليات ختام ورشة العمل، اللواء مهندس محمد يحيي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، حيث أكد خلال كلمته أهمية التكامل بين إدارات الإعلام والتوعية، ليكون الإعلام الأداة الأكثر فاعلية فى نشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه، والترويج للخدمات التى تقدمها شركات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات الجمهورية.