شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يوزع شهادات برامج تدريبية لـ46 متدربا من 15 دولة إفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلم الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، شهادات إتمام البرنامجين التدريبيين في مجال "هيدرولوجيا البيئة فى المناطق الجافة وشبه الجافة" و"الإدارة المتكاملة للموارد المائية" ، واللذان نظمهما المركز القومى لبحوث المياه التابع للوزارة، في مجالات هيدرولوجيا المياه السطحية والجوفية والإدارة المتكاملة للموارد المائية ونوعية المياه ، لـ 46 متدربا من 15 دولة أفريقية بحضور الدكتور خالد عبد الحى رئيس المركز القومي لبحوث المياه ، و قيادات المركز القومى لبحوث المياه.

وفى كلمته رحب الدكتور عبد العاطى بالمتدربين الأفارقة مهنئاً باجتيازهم للبرنامج التدريبي، مشيراً لحرصه الشخصى على المشاركة فى تسليم الشهادات للمتدربين فى مختلف الدورات التدريبية التى تنظمها الوزارة ، لما تمثله هذه الدورات من فرصة للتواصل بين أبناء القارة الأفريقية ، وتحقيق التكامل بين مهندسى المياه بالدول الإفريقية ، إلى جانب دورها فى رفع وتنمية قدرات الباحثين والمتخصصين الأفارقة على المستوى الفني ، ونقل الخبرات المكتسبة خلال البرنامج للتطبيق الفعلى بالدول الإفريقية وبما ينعكس على تحقيق التنمية بهذه الدول.

وأوضح أن تنوع المشاركين من 15 دولة إفريقية ينعكس على تنوع الخبرات التى يتشاركها المتدربين ، والسماح بعرض أفكار متنوعة تنعكس على إثراء محتوى هذه البرامج، ووجه بالاستمرار فى عقد هذه البرامج التدريبية بهدف بناء وتنمية قدرات الباحثين والمتخصصين فى مجال إدارة المياه ، والمساهمة في زيادة التعاون وتبادل المعلومات والأفكار بين مهندسى المياه بدول القارة الأفريقية ، منوها لأهمية استمرار التواصل بين المتدربين والمركز القومى لبحوث المياه بعد انتهاء هذه البرامج.

وأوضح عبد العاطي، أن التعاون الثنائي مع دول حوض النيل والدول الإفريقية يعد أحد المحاور الرئيسية في السياسة الخارجية المصرية فى ظل ما تمتلكه مصر من إمكانيات بشرية وخبرات فنية ومؤسسية متنوعة في مجال الموارد المائية وغيرها من المجالات ، ويتم من خلال هذا التعاون تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التى تعود بالنفع المباشر علي مواطني تلك الدول، بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين بما يسمح بمواجهة التحديات التى تتعرض لها القارة الافريقية مثل الزيادة السكانية وإنتشار الفقر والأمية والأمراض.

كما أشار الى ما تمتلكه الوزارة من قدرات تدريبية متميزة مثل مركز التدريب الاقليمى بمعهد بحوث الهيدروليكا التابع للمركز القومى لبحوث المياه ، ومركز التدريب الإقليمي بمدينة السادس من أكتوبر، حيث يتم من خلال هذين المركزين تقديم العديد من الدورات التدريبية ل 200 متدرب سنوياً من الدول العربية والإفريقية الشقيقة فى مجال المياه ، من خلال تدريس العديد من الموضوعات العلمية المتعلقة بالمياه مثل (أنظمة الرى الحديث ورفع كفاءة استخدام المياه - إدارة المياه الجوفية - استخدام الموارد المائية الغير تقليدية - تنمية المصادر المائية - النماذج الهيدروليكية للأنهار - تصميم المنشآت المائية - هندسة السدود - نظم المعلومات الجغرافية - الاستشعار عن بعد) ، وغيرها من الموضوعات التطبيقية والبحثية والقياسات الحقلية والمعملية ، بالإضافة لتوفير منح دراسية للدكتوراه والماجستير للطلاب الأفارقة ، وإيفاد الطلبة والدارسين الأفارقة للحصول علي دبلوم الموارد المائية المشتركة من كلية الهندسة بجامعة القاهرة أو الدبلومات التي تُعقد بالمركز القومي لبحوث المياه.

ومن جانبهم، عبر المتدربون الأفارقة عن سعادتهم بوجودهم فى مصر والمشاركة فى هذا البرنامج التدريبى وما يحتويه من مواد علمية هامة ، مع الإشادة بمركز تدريب الهيدروليكا وما يتمتع به من إمكانيات تدريبية ولوجيستية ، ومعربين عن إعجابهم بالزيارات الميدانية لمشروعات الموارد المائية ، مشيرين إلى أن مصر تعتبر من الدول المتميزة فى مجال إدارة المياه وعلوم الرى ، وأن هذه الدورة التدريبية كان لها دور فى تدعيم التواصل بين أبناء الدول الافريقية المشاركين بها وتبادل الخبرات والأفكار بينهم ، مع التأكيد على سعيهم لتطبيق الخبرات المكتسبة من هذا البرنامج فى إدارة الموارد المائية فى بلادهم.

جدير بالذكر، أن البرنامجين التدريبيين تم عقدهما بمشاركة 46 متدرب من 15 دولة أفريقية هى (السودان - جنوب السودان - تنزانيا – رواندا – بوروندى – الكونغو الديمقرطية – سيراليون – مالاوى – بوركينا فاسو – بنين – الكاميرون – جزر القمر – غينيا كوناكورى– تشاد – مصر) ، حيث تم عقد الدورة التدريبية في مجال " هيدرولوجيا البيئة فى المناطق الجافة وشبه الجافة" خلال الفترة من 17 أبريل إلى 9 يونيو 2022 ، كما تم عقد الدورة التدريبية في مجال " الإدارة المتكاملة للموارد المائية" خلال الفترة من 29 مايو إلى 9 يونيو 2022.

كما اشتمل البرنامجين التدريبين على عدد من الزيارات مثل زيارة المعامل المركزية للرصد البيئى بالمركز ، والنماذج الهيدروليكية المنفذة بمعهد بحوث الهيدروليكا ، ووحدة تحلية المياه المنفذة بمعرفة وحدة البحوث الاستراتيجية ، ومعمل معهد البيئة بالمركز ، والنماذج المستخدمة فى معهد بحوث التغيرات المناخية ، ومحطة الأبحاث التابعة للمركز بوادى النطرون ، وتجارب تأهيل الترع وأنظمة الرى الحديث المنفذة بالمركز ، ومتحف الرى والحدائق بالقناطر الخيرية ، ومركز التنبؤ بالفيضان ووحدة نظم المعلومات الجغرافية ووحدة التليمترى بمقر الوزارة ، ومحطة معالجة مياه بقر البقر بمحافظة بورسعيد.

وتم زيارة عدد من أبرز المواقع السياحية والأثرية فى مصر ، مثل أهرامات الجيزة وقلعة قايتباى ومكتبة الإسكندرية.