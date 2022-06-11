شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: رفع قدرة خط الربط مع الأردن لـ1100 ميجا وات بتكلفة 200 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء بصدد الانتهاء من اختيار الاستشارى العالمى لمشروع رفع قدرة خط الربط بين مصر والأردن من 550 إلى 1100 ميجا وات خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأوضح المصدر فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه من المخطط أن يتم طرح المناقصات بواسطه الاستشارى الذى سيتم اختياره، موضحا أنه من المتوقع أن يتم توقيع العقود النهائية للبدء فى تنفيذ المشروع مارس المقبل.

وأشار المصدر إلى أن المدة الزمنية للمشروع تستغرق عامين من تاريخ توقيع العقود النهائية للبدء في التنفيذ ، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع مارس 2025 ليصبح قدرة خط الربط الكهربائي بين مصر والأردن 1100 ميجا وات بتكلفة إجمالية تبلغ 200 مليون دولار.

و أضاف المصدر، الوزارة تسعى للتوسع فى مشروعات الربط الكهربائي لتنفيذ استراتيجية الدولة في أن تتحول مصر لمحور عالمى للطاقة لجميع العالم.