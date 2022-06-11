شكرا لقرائتكم خبر عن استعراض أعمال الحفائر والترميم المصرية خلال مؤتمر بجامعة كومبلوتنس الإسبانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور هشام الليثي رئيس الإدارة المركزية لتسجيل الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، في المؤتمر الخامس للآثار المصرية الذي أقيم في كلية التاريخ والجغرافيا بجامعة كومبلوتنس بالعاصمة الإسبانية مدريد، في إطار تعزيز سبل التعاون العلمي في مجال علم الآثار بين المجلس الأعلى للآثار وجامعتي إشبيليه وكومبلوتنس بإسبانيا.

وألقى محاضرة بجامعة إشبيليه استعرض خلالها أعمال الحفائر والتنظيف والترميم الذي قام بها فريق العمل من مركز تسجيل الآثار المصرية لمقبرتي رقم 416 و417 الخاصين بحارس البوابة لمعبد أمون بالكرنك، وذلك بمنطقة الخوخة بالقرنة بالبر الغربي بمحافظة الأقصر، بالإضافة إلى أعمال تطوير الخدمات بالموقع، وذلك تمهيدا لافتتاحهما للزيارة خلال الفترة القليلة المقبلة.

وفي جامعة Complutense الإسبانية قام بتقديم عرض تقديمي عن أنشطة مركز تسجيل الآثار المصرية المختلفة، نشأته، والدور الذي لعبه في تسجيل معابد النوبة قبل نقلها عام ١٩٥٨ لبناء السد العالي.

كما تحدث عن ما يقوم به المركز من أعمال مثل تسجيل المعابد ومقابر البر الغربي بالأقصر، وآخر إصدارات المركز منها حجرات الكنوز بمعبد أبو سمبل ومقبرة نفرتاري بوادي الملكات.