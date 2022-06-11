شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تسجيل رقم المحمول على موقع دعم مصر حتى نهاية يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل موقع دعم مصر تلقى طلبات أصحاب بطاقات التموين لتسجيل رقم التليفون المحمول حتى نهاية شهر يوليو المقبل، كما يتم التسجيل أيضا عبر بوابة مصر الرقمية، مجانا، شريطة أن يكون الرقم مسجلا باسم صاحب البطاقة "رب الأسرة"، مع عدم تقديم أى مستند يثبت ملكية التليفون.

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرر استثناء أسر السجناء وكذلك كبار السن غير القادرين على الحركة، وليس لديهم خط هاتف محمول من التقدم لتسجيل رقم هاتف لهم، على أن يقدم أحد ذويهم لمكتب التموين التابع له ما يثبت صحة ذلك.

كما أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا وزاريًا لتنظيم تسجيل رقم الهاتف المحمول على بطاقة الدعم للتسهيل على المواطنين، ولا يشترط أن يكون مقدم الطلب لمكتب التموين رب الأسرة ويسمح بأن يكون أحد المستفيدين بشرط أن يكون رب الأسرة له هاتف محمول مسجل باسمه، كما شمل القرار أيضًا عدم تقديم أي مستندات لإثبات ملكية خط الهاتف المحمول ويكتفي فقط برقم البطاقة التموينية والرقم القومي ورقم هاتف مسجل باسم رب الأسرة.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قررت مد فترة تسجيل رقم المحمول الخاص بصاحب البطاقة التموينية حتى 31 من يوليو المقبل، حيث من المقرر أن يصدر توجيه وزارى وإرسالة إلى كافة المديريات على مستوى الجمهورية، وذلك للتيسير على المواطنين، وإعطاهم فرصة لتمكينهم من تسجيل رقم التليفون المحمول لكل من تلقى رسالة ببون صرف الخبز المدعم، تفيد بضرورة تسجيل رقم المحمول.