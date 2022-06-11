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استمرار تنظيم امتحانات نهاية العام الدراسى بكليات جامعة حلوان

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القاهرة - سامية سيد - تواصل كليات جامعة حلوان، اليوم السبت، تنظيم وعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2021 / 2022، وسط تطبيق صارم للإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس للحفاظ على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

 

كان الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، أكد أن هناك جولات ومتابعات يومية لسير عملية الامتحانات بسلامة ويسر وفي ظل إجراءات احترازية، مؤكداً أن اختيار اللجان جاء بناء على التهوية الجيدة والتباعد مع توفير الخدمات الطبية اللازمة.

 

وقال الدكتور حسام رفاعي، أن الامتحانات تتم باستخدام أحدث النظم التي تساهم في قياس قدرات ومستوى الطلاب دون تعقيد، مؤكداً أن الاستماع للمشاكل التي تواجه الطلاب هو أولى أولوياتنا ونعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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