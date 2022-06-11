شكرا لقرائتكم خبر عن خد بالك.. تذبذب التيار خلال ارتفاع الحرارة يتسبب فى ماس كهربائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تذبذب التيار الكهربائي بشكل مستمر قد يعرضك منزلك لماس كهربائى، لذلك يرصد ”الخليج 365” للقارئ كل ما يريد معرفته عن الخطوات التي يجب اتباعها في حالة التعرض لتذبذب التيار الكهربائي بمنزله، وهى كالآتى:

1- تقديم شكوى بمقر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك فى 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

2- الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org.

3- إرسال شكوى على البرید ص.ب. 73 - بانوراما أكتوبر - رقم بریدي11811 شارع صلاح سالم.

4- الإیمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين [email protected]

5- الاتصال على التلیفون رقم 23421476 (داخلي 154).

6- الاتصال على الخط الساخن لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 121.

7- تقديم شكوى على الموقع الرسمي للشركة القابضة لكهرباء مصر.

8- تقديم شكوى بمكتب خدمة المواطنين بديوان عام الوزارة.