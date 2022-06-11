شكرا لقرائتكم خبر عن المتحف القومي للحضارة المصرية يستقبل وفود منحة ناصر للقيادة الدولية في نسختها الثالثة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الشباب والرياضة، استقبال المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وفود منحة ناصر للقيادة الدولية في نسختها الثالثة، لمشاهدة ما يحتويه من قطع أثرية متميزة، وخاصة المومياوات الملكية، والتي تُقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، بحضور الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

تعرف المشاركين بمنحة ناصر للقيادة الدولية، علي المتحف الذي يتوسط عدد من المعالم التاريخية كقلعة صلاح الدين الأيوبي، ومُجمع الأديان، وأطلال مدينة الفسطاط، أول عاصمة لمصر الإسلامية.

كما قامت الوفود بجولة تضمنت شرحًا تفصيليًا عما يحتويه المتحف من مقتنياتٍ فريدة، وما يقدمه من خدماتٍ وأنشطة مميزة لزائريه، والذي أصبح أحد أشهر المتاحف حول العالم، وخاصة بعد الحدث الاستثنائي لنقل المومياوات الملكية في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير في إبريل الماضي.

كما اصطحب مسئولي المتحف، المشاركين بالمنحة في جولة داخل قاعة العرض المركزي وقاعة المومياوات الملكية، تعرفوا خلالها على ما يحتويه المتحف من مقتنياتٍ تعكس ثراء الحضارة المصرية وعراقتها الممتدة إلى يومنا هذا.

وخلال الجولة، عبر المشاركين عن سعادتهم وانبهارهم بزيارة المتحف وإعجابهم بالقطع الأثرية، وسيناريو العرض المتحفي، كما أشادوا بحسن الاستقبال، والتنظيم داخل وخارج المتحف، وتقدموا بالشكر والتقدير والامتنان لوزارة الشباب والرياضة علي تنظيمها هذه الزيارة من خلال منحة ناصر للقيادة الدولية.