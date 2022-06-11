شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تحذر من الحشرات الزاحفة: "تخرج في الحر لتبحث عن المناطق الرطبة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد علي فهيم، مستشار وزير الزراعة، إن ارتفاع الحرارة في الفترة الحالية متوقع، واليوم السبت ذروة الموجة الحالية .

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي جابر القرموطي ببرنامج "مانشيت" الذي يذاع على قناة "cbc": "بسبب هذه الحرارة المرتفعة، تخرج الزواحف وذوات الدم البارد، فتخرج من مخابئها وتذهب إلى الأماكن الأكثر رطوبة، ويحدث ذلك في فترة الظهيرة وآخر النهار، فتبحث عن الظل".

وقال: "ذلك يحدث في المناطق ذات الظهير الصحراوي، وننصح الأطفال ألا يسيروا بدون حذاء، وعدم السير على الحشائش، كما أنه لابد من البعد عن الأكلات الدسمة والحلويات بشكل كبير، والالتزام بأكل الخضروات والفاكهة".