شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: انخفاضات ملحوظة بدرجات الحرارة الأحد المقبل بعد انتهاء الموجة الحارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن الهيئة نوهت أن هناك موجة حارة مر منها 48 ساعة، وذروتها غدا، حيث أن هناك منخفض جوي يؤدي إلى رياح ترتفع معها درجات الحرارة، حيث تصل في الظل 43 درجة، بينما في الشمس تصل إلى 45 في جنوب مصر.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عبد الكريم ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "من المتوقع أن تبدأ تتلاشى تلك الموجة من مساء الغد، وسيكون هناك انخفاضات ملحوظة بداية من يوم الأحد".

وقال: "هي موجة من موجات فصل الربيع شهدنا مثلها خلال السنوات الماضية، وعلى كل من يريد أن يمارس نشاطه اليومي أن يصطحب زجاجة مياه معه وغطاء رأس"