شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة السبت 11/6/2022 بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.





مواقيت الصلاة فى القاهرةوقت صلاة الفجر 3:07 ص

موعد صلاة الظهر 11:54 ص

موعد صلاة العصر 30: 3

موعد صلاة المغرب 6:56 م

موعد صلاة العشاء 8:28





الإسكندريةوقت صلاة الفجر 3:07 ص

موعد صلاة الظهر 11:59

موعد صلاة العصر 3:38

موعد صلاة المغرب 7:03 م

موعد صلاة العشاء 8:38 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 3:01

موعد صلاة الظهر 11:50 م

موعد صلاة العصر 3:27 م

موعد صلاة المغرب 6:54 م

موعد صلاة العشاء 8:27 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخوقت صلاة الفجر 3:04

وقت صلاة الظهر 11:42

موعد صلاة العصر 3:12 م

وقت صلاة المغرب 6:39 م

وقت صلاة العشاء 8:08 م.





مواقيت الصلاة فى أسوانوقت صلاة الفجر 3:21 ص

موعد صلاة الظهر 11:48 ص

موعد صلاة العصر 11: 3

موعد صلاة المغرب 6:40 م

موعد صلاة العشاء 8:04