شكرا لقرائتكم خبر عن إيبارشية الفيوم تحتفل برسامة خمسة من الآباء الكهنة الجدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت إيبارشية الفيوم اليوم بالعيد الـ 108 لرحيل شفيعها القديس الأنبا أبرآم أسقف الفيوم والجيزة، وذلك بديره بالعزب - الفيوم.

وكانت احتفالات الإيبارشية بدأت صباح الخميس الثاني من يونيو الجاري حيث تم إخراج المقصورة التي تحوي جسد القديس من المزار الخاص به ووضعها أمام الهيكل الرئيسي بالدير، وتوالت صلوات العشية والقداس يوميًّا، وكذلك تطييب جسد القديس والتمجيد والدورة، وشارك صاحبا النيافة الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، والأنبا أبراهام الأسقف العام بإيبارشية لوس أنجلوس وعدد من الآباء كهنة إيبارشية الفيوم في إلقاء العظات المسائية بينما قدمت فرق الكورال من كنائس الإيبارشية عددًا من التسابيح والترانيم الروحية وتولت فرق الكشافة والمرشدات النظام طوال فترة الاحتفالات.

وشهد قداس العيد الذي أقيم صباح اليوم رسامة خمسة من الآباء الكهنة الجدد للخدمة بالإيبارشية، بيد نيافة الأنبا أبرآم مطران ورئيس أديرة الفيوم، وبمشاركة أصحاب النيافة الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص، والأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، والأنبا أبراهام الأسقف العام بلوس أنجلوس، والأنبا إغناطيوس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى.

والآباء الكهنة الجدد هم:

- الشماس الإكليريكي مينا عطية كاهنًا على كنيسة القديس مارمرقس الرسول بمنية الحيط، مركز إطسا باسم القس بيمن.

- الشماس عماد ناجح كاهنًا على كنيسة الشهيد مارجرجس بالفيوم باسم القس يواقيم.

- الشماس أيمن وصفي كاهنًا على كنيسة الشهيد مارجرجس بالفيوم باسم القس أغابيوس.

- الشماس أبانوب عيسى كاهنًا على كنيسة الشهيد مارجرجس بالفيوم باسم القس ساويرس.

- الشماس سامح عزت كاهنًا على مذابح قرى مركز طامية باسم القس شنوده.

وسيقضي الآباء الكهنة الجدد فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة بدير رئيس الملائكة غبريال العامر بجبل النقلون بالفيوم.

وشارك في الصلوات إلى جانب الآباءالكهنة والشمامسة أعداد كبيرة من الشعب القبطي من داخل الفيوم وخارجها.



الكهنة المرسومين



جانب من الرسامة