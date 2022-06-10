شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: مستعدون لمواجهة موجة الحرارة القادمة ولا يوجد تخفيف أحمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء: "إن الطفرة الكبيرة والتطور فى الكهرباء نراه فى الفترة الحالية بالأماكن التى يوجد بها ارتفاع درجة الحرارة وزيادة الأحمال".

وأضاف حمزة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، أنه لا يوجد أى تخفيف بالأحمال، موضحا أن ما ترتب على تطوير شبكات نقل الكهرباء أدى بالاستقرار فى توزيعها بدرجة كبيرة جدا، وما زال هناك بعض الأماكن بشبكات التوزيع فى مرحلة التطوير، ولكن ما تم له مردود إيجابي كبير جدا.

وتابع حمزة أن هناك برامج الصيانة تتم تزامنا مع تلك المواسم من أجل التأكد من جاهزية المهمات الكهربائية، معقبا: "نطمئن الناس أن شبكتنا على أتم الاستعداد وهناك غرفة عمليات تتابع الموقف أولا بأول.. وهناك فرق طوارئ موجودة وآليات متعددة لاسقبال أى مشكلة.. سواء عن طريق الخط الساخن 121 أو المنصة الإلكترونية الخاص بخدمات الكهرباء الموحدة".

وأشار إلى أنه تتم متابعة البلاغات أولا بأول ومعرفة سرعة الاستجابة الخاصة بها، لافتا: "فى العام السابق تعرضنا لموجة حرارة شديدة ووصلنا لحمل تقريبا أول مرة نصل إليه، وكان يقدر تقريبا بـ34 ألف ميجا وات، وكان هناك استقرار كبير فى التوزيع الكهربائى.. وكان هناك احتياطى أكثر من 25%".