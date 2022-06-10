شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط شجرة على 3 سيارات ملاكى بشارع ميشيل باخوم بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سقطت شجرة على 3 سيارات ملاكى مساء اليوم الجمعة، أمام العقار رقم 3 بشارع منصور مهران من امتداد شارع مشيل باخوم، وتم علي الفور إخطار غرفة عمليات المحافظة والحماية المدنية وهيئة النظافة والتجميل لفتح الشارع وإعادة الحركة المرورية.

ويأتي ذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالمرور الميداني والإخطار الفوري عن أي أحداث تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحى.



السيارة



جانب من سقوط الشجرة