شكرا لقرائتكم خبر عن مترو الأنفاق ينفى وجود حالات اختطاف.. ويؤكد: كل المحطات مراقبة بالكاميرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق للخط الأول والثاني، تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى ( الفيس بوك - التيك توك ) ، رسائل تحذيرية من وجود محاولات اختطاف لبعض الفتيات بمحطات وقطارات المترو .

ومن جانبه نفى أحمد عبد الهادى بكير، المتحدث الرسمي لمترو الأنفاق، ما يتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن خطوط المترو بالكامل مؤمنة ومراقبة بأحدث وأدق الكاميرات، بالإضافة إلى تواجد مستمر لشرطة النقل والمواصلات وشرطة مترو الأنفاق فى جميع محطات المترو بخطوطه الثلاثة .

وأضاف متحدث المترو، لـ" الخليج 365"، أن إدارة المترو لم تتلقى اى بلاغات رسمية بوجود حالات اختطاف باى محطة او قطار بالمترو ، مطالبآ من تداول الشائعات بتحرى الدقة وعدم اثارة البلبلة لأن مترو الأنفاق بيخدم ملايين المصريين يوميآ .