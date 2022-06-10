شكرا لقرائتكم خبر عن فوز المستشار عبد الرؤوف موسى برئاسة نادى هيئة النيابة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادى هيئة النيابة الإدارية، فوز المستشار عبد الرؤف موسى رئيسا للنادى.

وقال المهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التحول الرقمي، إن البرنامج يأتى فى إطار التعاون المثمر والبناء بين الوزارة والهيئة والذى يهدف إلى تطوير البنية المعلوماتية والخدمات المقدمة من الهيئة للوصول إلى استحداث وسائل وتقنيات تواكب التطور التكنولوجى المتسارع وبناء مجتمع معلوماتي متكامل يساهم في تبسيط إجراءات أداء الخدمات الحكومية للأفراد والمؤسسات.

وأضاف "عبد الحفيظ"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أنه جرى الاتفاق على استخدام التقنيات الإلكترونية الحديثة التي تساعد في ميكنة دورة عمل النظام الانتخابي داخل جمهورية مصر العربية، مشيدًا بأداء فريق عمل وزارة التخطيط ودوره في إنشاء النظام الالكتروني الخاص بالعملية الانتخابية وتطويره، موضحًا قيام وزارة التخطيط من جانبها بمد هيئة النيابة الإدارية بالمعدات والأجهزة والشبكات اللازمة لتشغيل النظام ووضعه موضع التنفيذ، متابعًا أنه يمكن تطبيق النظام في العمليات الانتخابية.

جدير بالذكر أن عملية الاقتراع بدأت اليوم الجمعة ظهرًا وتستمر حتى مساء اليوم، انطلاقًا لما قرره مجلس إدارة نادي هيئة النيابة الإدارية بجلسته المنعقدة في 14 مارس الماضي، بدعوة الجمعية العمومية للنادي للانعقاد يوم الجمعة الموفق 10 يونيو 2022 بمقر النادي الرئيسي بالقاهرة للنظر في عدة مسائل منها انتخاب مجلس إدارة كامل يتكون من 15 عضوًا منهم رئيسًا للنادي، 5 أعضاء عن المستشارين، 3 أعضاء رؤساء نيابة من الفئتين أ ، ب ، 3 أعضاء عن وكلاء النيابة من الفئة الممتازة ، عضوان عن وكلاء النيابة فما دونها، مستشار عن الذين اكتمل عطاؤهم.

ويُشار إلى أن عملية التصويت تتم باستخدام أجهزة حاسوب مزودة بشاشات تعمل باللمس لاختيار المرشحين بدلً من استخدام بطاقات الاقتراع الورقية والتقليدية، ويعتمد النظام على تكنولوجيا تشفير إلكتروني خاصة في عملية فرز واحتساب الأصوات بشكل يضمن سلامة الإجراءات ودقة النتائج.