شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: أضفنا أكثر من 28 ألف ميجا وات للشبكة القومية خلال السنوات الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن هناك طفرة كبيرة ومردود إيجابي نلمسه في قطاع الكهرباء، موضحا أنه في الماضي في وقت الإظلام والآثار السلبية على الجميع، من المواطنين والمشروعات والمستثمرين ومجالات الصحية.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" عبر فضائية "دي إم سي"، مع الإعلامية دينا عصمت، أنه كان لدينا عجز 20 %، وحاليا وصلنا لأقصى أحمال 34 ألف ميجا وات واحتياطي أكثر من 11 الأف ميجا وات، أي ما يقرب من 25 %، وهو ما يظهر مدى الإعجاز، وذلك بدعم الرئيس السيسي وإيمانه القوى بهذا القطاع الحيوى.

وذكر المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أننا أضفنا في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية أكثر 28 ألف ميجا وات، في عدد قليل من السنوات، من ضمنها 14 ألف ميجا وات في سنتين ونصف، من ثلاث محطات عملاقة، مضيفا أن مبادرة حياة كريمة ستحدث نقلة نوعية في القرى في مجال البنية التحتية.