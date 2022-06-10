شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن تطلق مسابقة يومية على هامش حملة "جوازها قبل 18 يضيع حقوقها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعىُ انه بالتعاون بين منصة التواصل التفاعلي 1442 ومواقع التواصل الاجتماعي لوزارة التضامن الاجتماعي، وعلى هامش إطلاق الوزارة لحملة الزواج المبكر؛ نعلن عن مسابقة يومية مجانية عبر منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "سؤال ومعلومة"، على أن تكون قيمة المسابقة 1000 جنيه مصرى.

شروط المسابقة:

1- تكون إجابة السؤال يوميا من الثامنة مساء وحتى نشر السؤال الجديد في الثامنة من مساء اليوم التالى.

2- يُنشر السؤال عبر منصات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتكون الإجابة "فقط" من خلال إرسال رسالة على 1442.

3- الاشتراك في المسابقة مجاني ويكون عن طريق إرسال كلمة "شارك".

4- لن يتم اعتماد أي إجابة عبر الصفحات الرسمية للوزارة.

5- يتم إعلان الفائز يوميا عبر حساب وزارة التضامن الاجتماعي.