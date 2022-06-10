شكرا لقرائتكم خبر عن توجيهات رئاسية بدعم الأشقاء الأفارقة.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا السبت، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، الرئيس وجه بمساعدات عاجلة للدول الأفريقية.. توجيهات رئاسية بدعم الأشقاء الأفارقة.. بدء تنفيذ مبادرة الرئيس لتوفير 30 مليون جرعة من لقاح كورونا لأفريقيا.. علاج 92 مليون مصاب بالفيروسات الكبدية.. إطلاق قاعدة بيانات إلكترونية موحدة تربط بين دول القارة السمراء.. و«التنمية المحلية» تعلن تنظيم الدورة التدريبية الثانية للكوادر المحلية الأفريقية غدا.

ـ الرئيس وجه بمساعدات عاجلة للدول الأفريقية.. توجيهات رئاسية بدعم الأشقاء الأفارقة.. بدء تنفيذ مبادرة الرئيس لتوفير 30 مليون جرعة من لقاح كورونا لأفريقيا.. علاج 92 مليون مصاب بالفيروسات الكبدية.. إطلاق قاعدة بيانات إلكترونية موحدة تربط بين دول القارة السمراء..و«التنمية المحلية» تعلن تنظيم الدورة التدريبية الثانية للكوادر المحلية الأفريقية غدا

ـ رئيس الوزراء يتابع جهود «الشكاوى الحكومية».. ويؤكد: توجيهات للوزراء والمحافظين لحل شكاوى المواطنين.. المنظومة تتلقى 85 ألف طلب واستغاثة خلال شهر مايو الماضى.. و«مدبولى» يجدد توجيه الشكر لفريق العمل على جهودهم المضنية

ـ أكرم القصاص يكتب: مصر وأفريقيا..الاقتصاد وإدارة الموارد وشراكات التنمية

ـ ميكنة قواعد بيانات «القابضة للصناعات الغذائية».. «رضا المواطن وجودة الحياة» ركيزة التنمية بالجمهورية الجديدة.. توفير جميع السلع الغذائية والاحتياطى الاستراتيجى يتجاوز 6 أشهر تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية

ـ الحكومة تنفى إسناد إدارة الممر الملاحى لقناة السويس إلى إحدى الشركات الأجنبية

ـ انتهاء المرحلة الأولى للتأمين الصحى الشامل يونيو المقبل.. حسام صادق: وفرنا 6 آلاف صنف دواء بالمستشفيات.. و«البحر الأحمر وقنا ومرسى مطروح» بالمرحلة الثانية.. وإطلاق 52 قافلة طبية مجانية بجميع المحافظات خلال 10 أيام

ـ بعد حصد جائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى.. صلاح يواصل حصد الألقاب الفردية.. الفرعون المصرى: لا يوجد شرف أكبر من الفوز بجائزة بتصويت زملائى



