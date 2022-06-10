شكرا لقرائتكم خبر عن سى إن إن تشيد بالاقتصاد المصرى: ضمن أفضل 5 أسواق عربية جاذبة للاستثمار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - جاءت مصر ضمن قائمة أفضل 5 دول عربية الأكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، بقيمة وصلت 5.1 مليار دولار بعد أن تعافت تدفقات الاستثمارات الأجنبية ووصلت إلى مستويات ما قبل الوباء، وفقا لشبكة سي ان ان.
ووصلت مستويات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 1.6 تريليون دولار عالميا بزيادة قدرها 64% عن المستوى الذي كان عليه خلال العام الأول لجائحة فيروس كورونا الذي كان أقل من تريليون دولار حسب تقرير الاستثمار العالمي الذي أصدره الأونكتاد لعام 2022.
وأشارت سي إن إن إلى أن الصفقات عبر الحدود وتمويل المشاريع الدولية قوية بشكل خاص، بتشجيع من شروط التمويل وتحفيز البنية التحتية، لكن انتعاش الاستثمار في مجالات جديدة في الصناعة لا يزال هشا، لا سيما في البلدان النامية.
وعلى الأرجح سوف يستمر النمو ضعيف للاستثمار الإنتاجي الحقيقي في عام 2022 وزادت الضغوط إثر تداعيات الحرب في أوكرانيا مع أزمات الغذاء والوقود والتمويل الثلاثية، جنبًا إلى جنب مع جائحة كورونا المستمرة واضطراب المناخ.
ووفقا للتقرير، تمتعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بزخم كبير بشكل رئيسي بسبب ازدهار أسواق الاندماج والاستحواذ والنمو السريع في تمويل المشاريع الدولية نتيجة لظروف التمويل وحزم التحفيز الرئيسية للبنية التحتية.