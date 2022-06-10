شكرا لقرائتكم خبر عن سى إن إن تشيد بالاقتصاد المصرى: ضمن أفضل 5 أسواق عربية جاذبة للاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاءت مصر ضمن قائمة أفضل 5 دول عربية الأكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، بقيمة وصلت 5.1 مليار ‏دولار بعد أن تعافت تدفقات الاستثمارات الأجنبية ووصلت إلى مستويات ما قبل الوباء، وفقا لشبكة سي ‏ان ان.‏

ووصلت مستويات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 1.6 تريليون دولار عالميا بزيادة قدرها 64% عن ‏المستوى الذي كان عليه خلال العام الأول لجائحة فيروس كورونا الذي كان أقل من تريليون دولار ‏حسب تقرير الاستثمار العالمي الذي أصدره الأونكتاد لعام 2022.‏

وأشارت سي إن إن إلى أن الصفقات عبر الحدود وتمويل المشاريع الدولية قوية بشكل خاص، بتشجيع ‏من شروط التمويل وتحفيز البنية التحتية، لكن انتعاش الاستثمار في مجالات جديدة في الصناعة لا يزال ‏هشا، لا سيما في البلدان النامية. ‏

وعلى الأرجح سوف يستمر النمو ضعيف للاستثمار الإنتاجي الحقيقي في عام 2022 وزادت الضغوط إثر ‏تداعيات الحرب في أوكرانيا مع أزمات الغذاء والوقود والتمويل الثلاثية، جنبًا إلى جنب مع جائحة كورونا ‏المستمرة واضطراب المناخ.‏

ووفقا للتقرير، تمتعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بزخم كبير بشكل رئيسي بسبب ازدهار أسواق ‏الاندماج والاستحواذ والنمو السريع في تمويل المشاريع الدولية نتيجة لظروف التمويل وحزم التحفيز ‏الرئيسية للبنية التحتية.