شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 17 حالة بناء مخالف على أراضى زراعية وأملاك دولة بالجيزة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة جهود إزالة التعديات علي الاراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حزم لظاهرة البناء المخالف على الأراضى الزراعية والقضاء عليها فى المهد وعدم التهاون مع أى مخالفة فى الوحدات المحلية.

وفى ذلك الإطار، نجحت أجهزة محافظة الجيزة فى إحباط 17 محاولة تعدى على أملاك الدولة والاراضى الزراعية ومخالفات بناء شملت تنفيذ قرارات إزالة لتعديات على أراضي زراعية و أملاك دولة بإجمالي 6 حالات فى المهد على مساحة 1000 متر بمركز ومدينة أطفيح .

واطلع المحافظ علي مجهودات مركز ومدينة أبو النمرس في ازالة سقف مخالف للدور الاول بعد الأرضي بعقار بمنطقة العرب الي جانب إزالة صوان وباكيات مقامه بالمخالفة بالطوب الأبيض بشارع أحمد بدوي بالاضافه الي إزالة مباني مقامه بالمخالفة علي أراضي ولاية الاصلاح الزراعي بمنطقة حوض البسيون بالمنوات .

وفي مركز ومدينة منشاة القناطر تم رصد حاله تعدى بالبناء المخالف بالبلوك الابيض والاسمنتي على مساحه 300م بمنطقه ابو غالب غرب الرياح وتم إزالتها بالاضافه الى رصد مخالفه بناء بمنطقة القطا علي مساحه 100 م وإزالتها ومخالفه أخري علي مساحه 50م بقرية برقاش تعدي علي أراضي زراعية وإزالتها.

وتابع محافظ الجيزة جهود مركز ومدينة العياط تم إزالة حاله تعدي على أراضي زراعية بقريه برويش التابعة للوحدة المحلية برنشت علي مساحه 139 م بالاضافه الى إزالة تعدي علي أراضي أملاك الدولة بقرية طهما علي مساحه 250م .

وفي مركز ومدينة كرداسة تم إزالة جمالون مخالف بطريق ناهيا ابو رواش كما تم إزالة عمدان وسملات مقامة بالمخالفة بطريق كومبرة البراجيل وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجه محافظ الجيزة بضرورة تكثيف أجهزة المحافظة لجهودها لمراقبة الشارع ورصد اية حالات تعدى او مخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها فورا.