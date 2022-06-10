شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر العمل الدولى يختتم أعماله غدا بـ جنيف.. ومصر تشارك باجتماع "أرلاك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم مؤتمر العمل الدولى أعمال دورته العاشرة بعد المائة غدا السبت بقصر الأمم المتحدة ومبنى منظمة العمل الدولية فى مدينة المؤتمرات السويسرية - جنيف، بمشاركة ما يقرب من 5000 مندوب من 187 دولة عضو فى منظمة العمل الدولية، يمثلون أطراف العمل الثلاث (الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال).

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان قد ترأس وفد مصر فى المؤتمر ، وألقى كلمة حكومة مصر فى الجلسة العامة للمؤتمر بقصر الأمم المتحدة، وكانت حول التعليق على تقرير المدير العام لمكتب العمل الدولى جاى رايدر حول موضوع "أقل البلدان نمواً -الأزمة والتحول الهيكلي"، فضلا عن ملحق حول وضع العمال فى الأراضى العربية المحتلة، وكذلك تقرير حول العمل المنفذ بواسطة مجلس الإدارة.

ويستكمل وفد مصر الثلاثى "حكومة وأصحاب أعمال وعمال" جلسات المؤتمر، حيث تعقد اليوم قمة العمل بمشاركة وفود المؤتمر ، وتختتم لجان وجلسات المؤتمر أعمالها بعد مناقشة بنود أعماله المتمثلة فى التلمذة الصناعية كمناقشة أولى ، ومناقشة متكررة بشأن الهدف الإستراتيجى للتشغيل فى إطار متابعة إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية ، والعمل اللائق والاقتصاد الاجتماعى والتضامنى ، مناقشة عامة ، وإدراج ظروف العمل الآمنة والصحية فى إطار المبادئ والحقوق الأساسية فى العمل لمنظمة العمل الدولية من خلال تعديل الفقرة الثانية من إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية فى العمل لسنة 1998 ، فضلا عن المصادقة على تعديلات قانون اتفاقية العمل البحرى لسنة 2006 .

وعلى هامش أعمال المؤتمر ، شاركت أمال عبد الموجود وكيل وزارة القوى العاملة وعضو الوفد الحكومى المصرى نيابة عن وزير القوى العاملة ، الاجتماع الوزارى للمجلس التنفيذى للمركز الإقليمى الأفريقى لإدارة العمل (أرلاك)، حيث ناقش عددا من الموضوعات منها نتائج الاجتماع الأخير الذى عقد فى فبراير الماضى ، والمساهمات الخاصة بالدول الأعضاء فى المركز، وميزانية المركز للعام المقبل 2023.

كما ناقش عدد الدورات التدريبية البرامج التى سيتم عقدها خلال العام المقبل لبناء قدرات المسؤولين عن قضايا العمل بالدول الأعضاء ، وإعادة الهيكلة الخاصة بالمركز.