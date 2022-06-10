شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تنظم أنشطة توعوية بمحمية وادى دجلة وقصر البارون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نظمت وزارة البيئة عدد من الأنشطة التوعوية، وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتكثيف الجهود لرفع الوعى البيئي لدى شرائح المجتمع المختلفة بالموضوعات البيئية المتنوعة لاسيما قضية التغيرات المناخية، خاصة فى هذا التوقيت الهام لمصر فى ظل استعداداتها لاستضافة مؤتمر الأطراف الـ27 للتغيرات المناخية، وذلك فى إطار الاحتفال بيوم البيئة العالمى 2022، والذى يأتى هذا العام تحت شعار "لا نملك سوى أرض واحدة".
كما نظمت الوزارة احتفالية أخرى بقصر البارون، بمشاركة عدد من الأطفال من حى الأسمرات، وتضمتت الاحتفالية تنفيذ ندوة توعوية حول أهمية الحفاظ على البيئة والهدف من إطلاق يوم البيئة العالمي، بالإضافة إلى تنفيذ ورش عمل فنية حول إعادة استخدام المخلفات وكيفية الاستفادة منها في عمل لوحات فنية من أجل الحفاظ على البيئة.