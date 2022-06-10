مدرسة ريبتون سكول كايرو تقدم التجربة التعليمية البريطانية الأولى من نوعها في مصر وإفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - 460 عاماً من الخبرة البريطانية في التعليم تخرج خلالها روالد دال وجيريمي كلاركسونالمدرسة تقدم تجربة ملهمة وتُعد الطلاب لفرص متميزة في المستقبلجميع المباني ذكية ومختبرات للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) تهدف لتحقيق التوازن بين الحياة المدرسية والخاصة للطلاب لتنمية أجيال يتميزون بالوعي الاجتماعي

فى تجربة تعليمية تعد الأولى من نوعها في مصر وإفريقيا، وقع اختيار مجموعة مدارسRepton ، التي تعد أحد أقدم وأعرق المدارس الخاصة في بريطانيا والتي تأسست عام 1557، على القاهرة لتطلق فيها أول فرع في القارة السمراء، ريبتون سكول كايرو ، لتقدم من خلال هذا الفرع تجربة تعليمية فريدة مطابقة للمدرسة الأم بالمملكة المتحدة.

وتمتد خبرة Repton الى ما يقرب من 460 عاماً، قدمت خلالها تجارب ونماذج ملهمة في التفوق الأكاديمي وبناء الشخصية في مختلف انحاء العالم، حيث تشتهر مجموعة مدارس Repton بخريجيها المتميزين مثل روالد دال، الروائي والكاتب البريطاني، وجيريمي كلاركسون، مقدم برنامج Top Gear، وعلى مدار 4 عقود طورت المدرسة من برامجها المختلفة حتى تعد أجيال من الطلاب مجهزين للتفوق في البيئات المهنية التنافسية في القرن الحادي والعشرين.

ونظراً لتاريخها العريق، لا تعتمد ريبتون سكول كايرو في نهجها التعليمي على المواد العلمية فقط، حيث تستند استراتيجيتها في تعليم وتنمية طلابها على 4 عناصر أساسية وهي الكمال، والصدق، والاحترام، والتميز، مما يتيح لطلابها آفاقاً واسعة لتعزيز نموهم الفكري والأخلاقي والثقافي والرياضي ومنحهم الفرص لاكتشاف مواهبهم الفردية واهتماماتهم الخاصة. وبإقامة فرعها الجديد بكمبوند ميفيدا في القاهرة الجديدة، تتيح ريبتون سكول كايرو هذه القيم للأطفال المصريين.

وإيماناً منها بأهمية ودور التكنولوجيا، قامت ريبتون سكول كايرو بتطوير مباني ذكية باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتجهيز الفصول الدراسية بألواح الكتابة التفاعلية، بالإضافة إلى اتاحة مجموعة متنوعة من التقنيات المتطورة مثل تعلم الواقع الافتراضي ومختبرات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STREAM) ومختبرات الروبوتات.

وتوفر التجربة المتميزة بمدارس ريبتون سكول كايرو فرصاً تعليمية ملهمة للطلاب بما يسمح لتطوير وتوسيع مداركهم وتنمية قدراتهم ورعايتها في كل مرحلة من مراحل تعليمهم، وذلك وفق منهج علمي دقيق ومتوازن يعد الطلاب لفرص متميزة في المستقبل ويمنحهم الخبرات الاستباقية التي يعيشها البالغون.

وتركز المدرسة على بناء شخصية الطفل من خلال التركيز على التعليم المشترك، حيث تستند لمناهج "التعلم من خلال اللعب واللهو" بأماكن مخصصة خارج الفصل الدراسي، خلال المرحلة التأسيسية للسنوات المبكرة لتعزيز التطور الحسي والمعرفي والجسدي والعاطفي للطلاب بما ينعكس على قدراتهم في الإبداع والتخيل والحركة وتحفزهم على تلقى المعلومات بشكل سليم.

كما تشجع برامج ريبتون سكول كايرو الدراسية على التجارب العملية في المواد الأكاديمية، والتي توفر خلالها الدعم والارشاد اللازمين، لمساعدة كل طالب على اكتشاف إمكاناته الإبداعية وتنميتها.

وتهدف ريبتون سكول كايرو إلى تحقيق التوازن بين الحياة المدرسية والشخصية للطلاب لتنمية أجيال يتميزون بالوعي الاجتماعي والسياسي والفكري والثقافي والروحاني، ويكتسبوا صفات المرونة والقوة والثقة والدافع الذاتي، بالتوازي مع مواكبة الثورة التكنولوجية العالمية.

ريبتون سكول كايرو ليست مجرد مدرسة ولكنها فكر جديد يستهدف تزويد الطلاب بتجربة تعليمية وحياتية فريدة تحت إشراف نخبة من الخبراء المتخصصين لمنح الطلاب المصريين تجربة تعليمية عالمية تعد الأولى من نوعها في مصر.

للمزيد عن مدارس ريبتون سكول كايرو : https://reptoncairo.org/about-us-overview



