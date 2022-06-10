شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يكرم 18 قيادة إدارية سابقة خلال اجتماع مجلس الجامعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، خلال اجتماع مجلس الجامعة، عددًا من القيادات الإدارية السابقة نظرًا لإسهاماتهم وجهودهم ضمن فرق العمل المختلفة في تحقيق الخطة الاستراتيجية للجامعة.

وثمن الدكتور محمد الخشت فى كلمته، جهود القيادات الإدارية وجميع العاملين بجامعة القاهرة على جهودهم المستمرة وتفانيهم في العمل الفني والإداري للارتقاء بالعملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع مما أسهم فى احتلال جامعة القاهرة مراكز متقدمة بمختلف التصنيفات العالمية، قال إن الجامعة لا تنسى كوادرها الذين أعطوا وبذلوا للارتقاء بالجامعة والحفاظ على مكانتها وريادتها.

وشهد التكريم نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة، حيث تم تكريم نحو 18 من القيادات الإدارية السابقة وهم: سعيد السيد حسن عطا الله رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية والقائم بأعمال أمين عام الجامعة، والدكتور خالد عمر السعيد رمضان رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية، ومنى محمد إسماعيل مدير عام التوجيه المالي والإداري والقائم بأعمال أمين الجامعة المساعد، وخالد على محمد هيبة مدير عام شئون العاملين، و موريس جندي سليمان حزين مدير عام التنظيم والإدارة، واسم السيد إبراهيم محمد مصطفى مدير عام شئون التعليم والطلاب، وجمال محمد عبد المقصود القائم بأعمال مدير عام المدن الجامعية، والدكتور مدحت محمد أحمد الهريدي مدير عام الشئون العلاجية، وأمل مصطفى كمال أحمد رجب مدير عام الدراسات العليا، وحسين محمود حسين أبو العلا مدير عام البحوث العلمية، وإلهام عبد الوهاب إبراهيم العويني مدير عام العلاقات الثقافية، وسوزان رشاد كامل القصبجي مدير عام مركز المعلومات والتوثيق، وعبد اللطيف عمروسي محمد مدير عام الشئون الإدارية، ومكي محمد حسن مكي مدير عام الفتاوى، وجمال محمد شوقي مدير عام الشئون الإدارية، وإبراهيم محمد أبو المواهب المدير التنفيذي لمركز المؤتمرات، و ميرفت أحمد نورالدين مدير إدارة أمانة المجالس، وأمل شاهين إدارة أمانة المجالس.