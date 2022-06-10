شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تطلق 52 قافلة طبية بالمحافظات ضمن "حياة كريمة" لمدة 10 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 52 قافلة طبية مجانية في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، خلال الفترة من يوم 10 إلى 20 يونيو، ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأضاف «عبدالغفار» أنه تم إطلاق أولى هذه القوافل اليوم بمناطق الطوخي والدبوسي، مركز كفر سعد محافظة دمياط، ووادي الحسوة مركز أبورديس محافظة جنوب سيناء، والحارة حي الواحات البحرية محافظة الجيزة، وميت سراج مركز المحلة ثان محافظة الغربية، مشيرًا إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.

وتابع «عبدالغفار» أنه سيتم إطلاق 7 قوافل طبية يومي 11 و12 من شهر يونيو، بمناطق منشأة طنطاوي مركز سنورس محافظة الفيوم، والكفاح مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد، وبيت خلاف مركز جرجا محافظة سوهاج، وحدة صحة الأسرة بالحمراوين مركز القصير محافظة البحر الأحمر، وجزيرة بلي مركز بنها محافظة القليوبية، والحفصة مركز الرياض محافظة كفر الشيخ، ورميح مركز منفلوط محافظة أسيوط، كما سيتم إطلاق قافلتين طبيتين أخريين يومي 12 و13 يونيو بمنطقتي الجعافرة مركز دراو محافظة اسوان، والزهور مركز شرق محافظة الإسكندرية.

ولفت «عبدالغفار» إلى أنه سيتم إطلاق 9 قوافل طبية أخرى يومي 13 و14 يونيو، بمناطق الوحدة الصحية بأم الحويطات مركز سفاجا محافظة البحر الأحمر، ومركز شباب شعيب مركز أبو صوير محافظة الإسماعيلية، وبساتين بركات مركز بلبيس محافظة الشرقية، والسلام مركز الحمام محافظة مطروح، وكفر سلامون موكز كوم حمادة محافظة البحيرة، والنهضة – عائشة مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد، والحاج قنديل مركز دير مواس محافظة المنيا، ومركز طبي النهضة الجديد حي السلام ثاني محافظة القاهرة، وميت العز مركز ميت غمر محافظة الدقهلية.

وأردف «عبدالغفار» أنه سيتم إطلاق 4 قوافل طبية أخرى يومي 14 و15 يونيو، بمناطق ابني بيتك حي 6 أكتوبر محافظة الجيزة، واسنيت مركز كفر شكر محافظة القليوبية، ونزة قرار مركز منفلوط محافظة أسيوط، وابيس2 مركز شرق محافظة الإسكندرية، كما سيتم إطلاق 12 قافلة طبية بمناطق كفر الغاب مركز كفر سعد محافظة دمياط، ووادى الجوفة – وادي سهب مركز ابورديس محافظة جنوب سيناء، وبسفا مركز الفشن محافظة بني سويف، والزعفرانة مركز راس غارب محافظة البحر الأحمر، وحجازة مركز قوص محافظة قنا، وبشتامى مركز الشهداء محافظة المنوفية، والزيات محافظة مطروح، والرديسة مركز ادفو شرق محافظة أسوان، والدناقلة مركز المنشأة محافظة سوهاج، ومركز طبى الأسمرات حي المقطم محافظة القاهرة، ومنشأة الأوقاف مركز المحلة أول محافظة الغربية، وفيشا مركز المحمودية محافظة البحيرة، وذلك في يومي 15 و16 من الشهر نفسه.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة وفاء الصادق، مدير عام إدارة القوافل الطبية بالوزارة، إلى إطلاق قافلة طبية أخرى يومي 16 و 17يونيو، في منطقة القصبي غرب مركز صان الحجر محافظة الشرقية، كما سيتم إطلاق 4 قوافل طبية بمناطق وادي الطرفة مركز سانت كاترين محافظة جنوب سيناء، والرقة الغربية حي جنوب العياط محافظة الجيزة، والشهيدي مركز المحلة أول محافظة الغربية، والأمل مركز بلقاس محافظة الدقهلية، وذلك في يومي 17 و18 من الشهر نفسه.

وتابعت «الصادق» أنه سيتم إطلاق 7 قوافل طبية يومي 18و19 يونيو، في مناطق حنا حبيب مركز يوسف الصديق محافظة الفيوم، وعزبة الصعايدة مركز سمسطا محافظة بنى سويف، وكفر هلال مركز بركة السبع محافظة المنوفية، وبرقاطا مركز كفر شكر محافظة القليوبية، وبصرة مركز الفتح محافظة اسيوط، والزهراء مركز بلطيم محافظة كفر الشيخ، والكوامل قبلى مركز المنشأة محافظة سوهاج.

وأضافت «الصادق» أنه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين يومي 19 و20 يونيو، في منطقتي الجزاير مركز العامرية محافظة الإسكندرية، واقليت مركز كوم امبو محافظة أسوان.