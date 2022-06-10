شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل: تزايد إصابات التهاب الكبد الغامض بالعالم لـ 650حالة دون معرفة السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إن 18طفلاً بريطانيًا آخر أصيبوا بالتهاب الكبد الغامض مجهول المنشأ، وبذلك يصل المجموع التراكمى للمملكة المتحدة إلى 240، منذ أن تم رصد الأول في يناير، حيث سجلت 170 حالة في إنجلترا، و32 في اسكتلندا، و21 في أيرلندا الشمالية، و17 في ويلز، موضحة، إن النظرية الرائدة هي أن سلالة نزلات البرد أصبحت أكثر حده.

وقالت الصحيفة، الأطفال هم في الغالب في الأطفال دون سن الخامسة - ولكن تم أيضًا اصابة "عدد صغير" من الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 10 سنوات، لا يزال العلماء لا يعرفون ما الذي يسبب مرض الكبد الذي يهدد الحياة، لكنهم يقولون إن الجاني الرئيسي هو سلالة من نزلات البرد، وأن النظرية الرائدة هي أن أجهزة المناعة لدى الأطفال قد ضعفت بسبب الإغلاق وإغلاق المدارس أثناء الوباء.

وأوضحت الصحيفة، إنه تم رصد المضاعفات في حوالي 650 طفلاً في أوروبا والولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وآسيا، توفى ما لا يقل عن 10 أطفال، وأحتاج عشرات الأطفال إلى عمليات زرع كبد، لم يتوف أي أطفال في المملكة المتحدة.

وقالت الدكتورة صوفيا مكي، مديرة الحوادث في وكالة الأمن الصحي البريطانية، عند إعلانها عن الحالات الجديدة اليوم: لا يزال احتمال إصابة الأطفال بالتهاب الكبد منخفضًا للغاية، يساعد الحفاظ على تدابير النظافة العادية، بما في ذلك التأكد من غسل الأطفال بانتظام أيديهم بشكل صحيح، على الحد من انتشار العديد من الإصابات الشائعة، بما في ذلك الفيروس الغدي.

وأضاف، إن الجناة العاديون - فيروسات التهاب الكبد A و B و C و D و E - تم استبعادهم من نتائج الاختبارات المعملية للحالات الحديثة، ويعمل الخبراء الآن وفقًا لنظرية مفادها أنه تم الإصابات نتيجة مجموعة من الفيروسات التي تسبب نزلات البرد عادةً، والمعروفة باسم الفيروسات الغدية، من غير الواضح ما إذا كانت السلالة المتحولة من الفيروس الغدي قد تطورت لتصبح أكثر حده، أو إذا كان نقص الاتصال الاجتماعي أثناء الوباء قد جعل الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالسلالات الموجودة.

الدكتور مكي: "نواصل تذكير الجميع بضرورة توخي الحذر من علامات التهاب الكبد - وخاصة اليرقان، والبحث عن مسحة صفراء في بياض العين - واتصل بطبيبك إذا كنت قلقًا"، ومن المقرر أن يصدروا تقرير النتائج الأولية الأسبوع المقبل.

تبدأ أعراض المضاعفات عادةً بالإسهال أو المرض ومن ثم يمكن أن يتسبب في تحول لون الجلد والعينين إلى اللون الأصفر، سجلت الولايات المتحدة 216 حالة في 37 ولاية، مع ميسيسيبي ويوتا الأحدث التي تضاف إلى القائمة المتزايدة، لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات جديدة أو عمليات زرع كبد خلال الأيام السبعة الماضية، حسبما كشفت مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" CDC " في تحديثها الأسبوعي.

على الصعيد العالمي، سجلت المملكة المتحدة الآن أكثر الحالات المؤكدة والمشتبه بها من أي دولة - على الرغم من أن هذا قد يكون بسبب المراقبة الأقوى من الدول الأخرى.