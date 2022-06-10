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من منتصف ليل الجمعة.. قطع المياه 6 ساعات عن 6 مناطق بالجيزة.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، بتنفيذ أعمال تغيير وصلة خط طرد محطة الكونيسة للصرف الصحى، مما يضطرها لقطع خدمة مياه الشرب لمده 6 ساعات بدءًا من الساعة 12 منتصف ليل الجمعة، وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت 11 / 6 / 2022.


قطع المياه

 

المناطق المتأثرة: (المنيب، القصبجى، أرض البحر، الكونيسة، جسر الكونيسة، ترعة الزمر) 

 

- القطع لتنفيذ أعمال تغيير وصلة خط طرد محطة الكونيسة للصرف الصحى

 

- من الساعة 12 منتصف ليل الجمعة حتى 6 صباح السبت 11 يونيو

 

- يتم تسيير سيارات محملة بمياه الشرب وعند الطلب الاتصال برقم 125

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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