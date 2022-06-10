شكرا لقرائتكم خبر عن من منتصف ليل الجمعة.. قطع المياه 6 ساعات عن 6 مناطق بالجيزة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، بتنفيذ أعمال تغيير وصلة خط طرد محطة الكونيسة للصرف الصحى، مما يضطرها لقطع خدمة مياه الشرب لمده 6 ساعات بدءًا من الساعة 12 منتصف ليل الجمعة، وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت 11 / 6 / 2022.



قطع المياه

المناطق المتأثرة: (المنيب، القصبجى، أرض البحر، الكونيسة، جسر الكونيسة، ترعة الزمر)

- القطع لتنفيذ أعمال تغيير وصلة خط طرد محطة الكونيسة للصرف الصحى

- من الساعة 12 منتصف ليل الجمعة حتى 6 صباح السبت 11 يونيو

- يتم تسيير سيارات محملة بمياه الشرب وعند الطلب الاتصال برقم 125