شكرا لقرائتكم خبر عن دور الجهاز الحكومى فى مواجهة المخططات.. ندوة بأكاديمية الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت أكاديمية الشرطة بمقر مركز الدراسات الأمنية والإستراتيجية بمركز بحوث الشرطة ورشة عمل تدريبية للكوادر الإدارية من العاملين المدنيين بوزارة الداخلية تحت عنوان (دور الجهاز الحكومى فى مواجهة مخططات إسقاط الدولة) بمشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين .

جاءت تلك الدورة إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية تنمية الوعى المجتمعى والتحصين الفكرى لدى مختلف الكوادر البشرية بها لاسيما فى ظل التحديات التى يواجهها الأمن القومى .

ناقشت الورشة التدريبية عدداً من الموضوعات المختلفة المتصلة بالأمن القومى المصرى ، وجهود الدولة المصرية فى كافة المجالات الأمنية والإقتصادية والإجتماعية لإحباط مخططات إسقاط الدولة) .

اختتمت فعاليات الورشة بتنظيم جولة تفقدية للمشاركين بها لكيانات الأكاديمية تعرفوا خلالها على أهم المنشآت التدريبية والتعليمية والأنشطة المختلفة بها ، وكان لتلك الفعاليات أصداء إيجابية فى نفوس المشاركين .