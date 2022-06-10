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"الأوقاف" تفتتح 15 مسجدا فى المحافظات اليوم

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القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة الأوقاف اليوم، الجمعة، 15 مسجدًا، منها 10 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و5 مساجد صيانة وترميمًا، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2021م حتى تاريخه 1116 مسجدًا، منها 940 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و176 مسجدًا صيانة وترميمًا.

 

وفيما يلى المساجد المقرر افتتاحها اليوم:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف البحيرة

1. النور – عزبة الطنانى البرنوجى - دمنهور

2. على زين العابدين – شرق المقابر شرنوب - دمنهور 

3. عجوة – الجدية - رشيد

 

مديرية أوقاف الأقصر

4. الأنصار – مدينة طيبة الجديدة - طيبة

 

مديرية أوقاف الفيوم

5. الصفا والمروة – عزبة الميهوب - سنورس

 

مديرية أوقاف الشرقية

6. الأربعين – بنى عامر - الزقازيق

7. أبو دعادر – أم عجرم – مركز فاقوس

 

مديرية أوقاف الإسماعيلية

8. الطلمبات – القصاصين الجديدة

 

مديرية أوقاف كفر الشيخ

9. عبد الدايم الجديد الكبير – عزبة عبد الدايم – سيدى سالم غرب

10. 6 الطرفاية – قرية الطرفاية - الحامول


ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:
مديرية أوقاف أسيوط

1. التوحيد- المختون - ديروط

 

مديرية أوقاف بنى سويف

2. زينب أدهم – الميمون - الواسطي

 

مديرية أوقاف الشرقية

3. فجر الإسلام – حوض الطرفة - الزقازيق

 

مديرية أوقاف الإسكندرية

4. الخير – خورشيد 

 

مديرية أوقاف الإسماعيلية

5. عمر بن عبد العزيز – الأبطال – القنطرة شرق.

 

من ناحية أخرى كلفت وزارة الأوقاف، الشيخ أحمد عصام الدين فرحات الموجي إمام مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) بالقاهرة بأداء خطبة الجمعة اليوم بعنوان: "الدين والإنسان" من مسجد الرءوف الرحيم بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، والتي ينقلها التليفزيون المصري.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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