شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق امتحانات نهاية العام بآثار القاهرة وتعليمات هامة من الكلية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ووجه الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة عدد من التعليمات الهامة لطلاب الكلية حيث يجب مراعاة التعليمات التالية

1 - جميع الامتحانات بنظام البابل شيت والتصحيح الإكترونى:

2 - لابد من الوصول إلي الكلية قبل بداية موعد الامتحانات طبقا للجداول المعلنة بوقت كافي، حيث لن يسمح بدخول اللجان بعد بدء الامتحانات

3 - التأكد من الامتحان وورقة الأسئلة وورقة البابل شيت.

4 -التأكد من الاسم وقراءة الأسئلة جيدا قبل الإجابة

5 - الدخول بالكمامة وشهادة التطعيم جرعتين علي الاقل

6 - يرجي اصطحاب ادوات الامتحانات خصوصا القلم الرصاص المناسب والممحاة والبراية وغيرها

عدم الدخول الي اللجان بالموبايل حتي ولو مغلق

7 - عدم اصطحاب أي مادة علمية أو متعلقات خاصة بالمقرر

8 - عدم الحديث داخل اللجنةأو الإخلال بنظام اللجنة وهدؤها والالتزام التام بالتعليمات ومراعاة الهدوء والنظام

9 - عدم التزاحم أو الوقوف أمام اللجان قبل أو بعد الامتحان وانما الانصراف مباشرة بمجرد الخروج من المبني

10 مراعاة الإجراءات الاحترازية والتباعد والالتزام بالمقعد الموجود عليه الاسم ورقم الجلوس.