شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق امتحانات نهاية العام بآثار القاهرة وتعليمات هامة من الكلية غدا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
ووجه الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة عدد من التعليمات الهامة لطلاب الكلية حيث يجب مراعاة التعليمات التالية
1 - جميع الامتحانات بنظام البابل شيت والتصحيح الإكترونى:
2 - لابد من الوصول إلي الكلية قبل بداية موعد الامتحانات طبقا للجداول المعلنة بوقت كافي، حيث لن يسمح بدخول اللجان بعد بدء الامتحانات
3 - التأكد من الامتحان وورقة الأسئلة وورقة البابل شيت.
4 -التأكد من الاسم وقراءة الأسئلة جيدا قبل الإجابة
5 - الدخول بالكمامة وشهادة التطعيم جرعتين علي الاقل
6 - يرجي اصطحاب ادوات الامتحانات خصوصا القلم الرصاص المناسب والممحاة والبراية وغيرها
عدم الدخول الي اللجان بالموبايل حتي ولو مغلق
7 - عدم اصطحاب أي مادة علمية أو متعلقات خاصة بالمقرر
8 - عدم الحديث داخل اللجنةأو الإخلال بنظام اللجنة وهدؤها والالتزام التام بالتعليمات ومراعاة الهدوء والنظام
9 - عدم التزاحم أو الوقوف أمام اللجان قبل أو بعد الامتحان وانما الانصراف مباشرة بمجرد الخروج من المبني
10 مراعاة الإجراءات الاحترازية والتباعد والالتزام بالمقعد الموجود عليه الاسم ورقم الجلوس.