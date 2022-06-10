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شكرا لقرائتكم خبر عن تقييم أكثر من 3 آلاف متقدم لوظيفة إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف.. صور والان مع تفاصيل الخبر
وقال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن جميع أعمال التقييم بالمركز تتم بشكل إلكتروني بدء من دخول الممتحن وحتى ظهور النتيجة دون أدنى تدخل بشري، بهدف تحقيق العدالة والشفافية وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص في التوظف، مضيفًا أنه من حق المؤسسات الحكومية أن توظف أفضل الكفاءات الموجودة في سوق العمل الراغبة في التقدم للوظائف الحكومية، حيث أن المنظومة توفر كافة متطلبات العدالة والنزاهة في اختبار المتقدمين.
وأضاف "الشيخ"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن الجهاز قد أعلن عن هذه المسابقة قبل فتح باب التقدم لها بـ15 يومًا حتى يتمكن الراغبون في التقدم من تجهيز المستندات المطلوبة، وتم فتح باب التقدم أون لاين على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز خلال الفترة من 15 فبراير وحتى 2 مارس 2022، وبالتالي بلغ عدد ساعات التقدم 384 ساعة، في حين أن التقدم المعتاد باليد في المسابقات المماثلة كان في السابق يمتد لمدة اسبوعين بواقع 10 أيام عمل و 60 ساعة تقديم.
ووجه رئيس الجهاز، رسالة إلى الذين لما يحالفهم الحظ من المتقدمين لعدم تقديمهم المستندات المطلوبة أو الذين لم يجتازوا الامتحانات، بإعداد أنفسهم للتقديم في مسابقة أخرى لشغل وظائف 1000 إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف يناير 2023 و يناير 2024.
اختبارات مسابقة وزارة الأوقاف
المشاركون بمسابقة وزارة الأوقاف
مسابقة وزارة الأوقاف