شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مرشحين يتنافسون على رئاسة جامعة المنوفية وإعادة تشكيل "لجنة الأقصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة اختيار القيادات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات والمشكلة برئاسة الدكتور منصور حسن، القائمة المبدئية للمرشحين والمتقدمين على رئاسة جامعة المنوفية. وكشفت القائمة المبدئية للمرشحين على رئاسة جامعة المنوفية عن تقدم 7 مرشحين وهم الدكتور عادل مبارك والدكتور أحمد فرج القاصد والدكتور حازم ابراهيم مصطفى والدكتور حازم محمد عبد القادر والدكتور محمود عبد العزيز قورة والدكتور حسام سنى البهاء طلعت والدكتور مدحت محمد مرسى . فيما قررت لجنة اختيار القيادات الجامعية إعادة تشكيل اللجنة المختصة بأعمال ترشح رئيس جامعة الأقصر .