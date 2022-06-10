شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهمية مونوريل 6 أكتوبر وعدد محطاته والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تنفذ وزارة النقل مشروع مونوريل غرب النيل المعروف باسم مونوريل 6 أكتوبر وفى النقاط التالية نستعرض أهم المعلومات عن المشروع.
1. طول مسار مونوريل 6 أكتوبر 42 كم .
2. عدد محطات الخط 13 محطة.
3. تبلغ الطاقة الاستيعابية للخط 600 ألف راكب يومياً .
4. يتكامل مع الخط الثالث للمترو عند محطة وادى النيل .
5. يتكون قطار المونوريل من 4 عربات .
6. من المخطط زيادة عدد العربات إلى 8 عربات مع زيادة الكثافة السكانية بالمناطق العمرانية الجديدة التي يخدمها.
7. يربط المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر
8. يخدم التوسعات الكبيرة في مدينة 6 أكتوبر مثل مشروع الإسكان الإجتماعي ومشروعات التنمية جنوب أكتوبر والتوسعات الجنوبية
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع المونوريل يتم تنفيذه في مصر لأول مرة وسيمثل نقلة حضارية كبيرة في وسائل النقل الجماعي، التى تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، وتوفر استهلاك الوقود، وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفيف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وتجذب الركاب لاستخدامها بدلاً من السيارات الخاصة لتقليل استهلاك الوقود والمحروقات .