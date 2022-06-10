شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهمية مونوريل 6 أكتوبر وعدد محطاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ وزارة النقل مشروع مونوريل غرب النيل المعروف باسم مونوريل 6 أكتوبر وفى النقاط التالية نستعرض أهم المعلومات عن المشروع.

1. طول مسار مونوريل 6 أكتوبر 42 كم .

2. عدد محطات الخط 13 محطة.

3. تبلغ ‏الطاقة ‏الاستيعابية للخط 600 ألف راكب يومياً .

4. يتكامل مع الخط الثالث للمترو عند محطة وادى النيل .

5. يتكون قطار المونوريل ‏من 4 عربات .

6. من ‏المخطط زيادة عدد ‏العربات إلى 8 عربات مع زيادة الكثافة السكانية ‏بالمناطق العمرانية الجديدة التي يخدمها.‏

7. يربط المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر

8. يخدم التوسعات الكبيرة في مدينة 6 أكتوبر مثل مشروع الإسكان الإجتماعي ومشروعات التنمية جنوب أكتوبر والتوسعات الجنوبية

وتجدر الإشارة إلى أن ‏مشروع المونوريل يتم تنفيذه ‏في مصر لأول مرة وسيمثل نقلة حضارية ‏كبيرة في وسائل النقل ‏الجماعي، التى تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة ‏وصديقة للبيئة، وتوفر استهلاك الوقود، ‏‏وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفيف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع ‏الرئيسية، ‏وتجذب الركاب لاستخدامها ‏بدلاً من السيارات الخاصة لتقليل استهلاك الوقود والمحروقات .‏