شكرا لقرائتكم خبر عن ‎فتح المجمعات الاستهلاكية اليوم بالوجه القبلى لطرح السلع بأسعار مخفضة 20% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‎تستمر شركات المجمعات الاستهلاكية، التابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة الغذائية بوزارة التموين، فى فتح منافذها اليوم الجمعة بمحافظات الوجه القبلى، لاستمرار طرح منتجات السلع الغذائية واللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 20%، بجانب أيضا الاستمرار فى صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر يونيه الجارى.

‎ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات للتخفيف من حدة التضخم على المجتمع المصري من خلال توفير احتياطيات من السلع المختلفة، منوها بالتعاون غير المسبوق بين كافة الجهات لإحداث توازنات بين المزارعين والصناع وتوفير السلعة للمستهلكين، بحيث تصبح بأسعار تنافسية كما يوجد مخزون استراتيجى من كافة السلع الغذائية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية قد تعاقدت على كمية 52500 طن زيت صويا خام صب إنتاج محلي بالجنيه المصرى، فى إطار توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية لمدة لا تقل عن 6 أشهر.