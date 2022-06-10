شكرا لقرائتكم خبر عن فتح المجمعات الاستهلاكية اليوم بالوجه القبلى لطرح السلع بأسعار مخفضة 20% والان مع تفاصيل الخبر
ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات للتخفيف من حدة التضخم على المجتمع المصري من خلال توفير احتياطيات من السلع المختلفة، منوها بالتعاون غير المسبوق بين كافة الجهات لإحداث توازنات بين المزارعين والصناع وتوفير السلعة للمستهلكين، بحيث تصبح بأسعار تنافسية كما يوجد مخزون استراتيجى من كافة السلع الغذائية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية قد تعاقدت على كمية 52500 طن زيت صويا خام صب إنتاج محلي بالجنيه المصرى، فى إطار توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية لمدة لا تقل عن 6 أشهر.