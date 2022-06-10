شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم الشرقية": تأجيل اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية إلى اليوم أو غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد رمضان، وكيل وزارة مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، أنه تقرر تأجيل اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية إلى اليوم أو غدا السبت على الأكثر، ذلك للمراجعة والتدقيق في رصد الدرجات لضمان أخذ كل طالب حقه، مضيفا أنه عقب الانتهاء من المراجعة النهائية للدرجات ستعرض النتيجة على المحافظ الدكتور ممدوح غراب لاعتماد النتيجة، وإعلان أسماء العشرة الأوائل، عبر البوابة الإلكترونيه للمحافظة، والصفحة الرسمية للمحافظة على موقع فيس بوك.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم الانتهاء من أعمال تصحيح أوراق إجابات الشهادة الإعدادية بشكل كامل وقيام الكنترول برصد الدرجات، والتى تمت مراجعتها للمرة الثانية أمس الخميس على أن يتم الاعتماد فور الانتهاء من ذلك.



يذكر أن إجمالى عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام بلغ 136 ألفا و982 طالبا وطالبة مقسمين إلى 134 ألفا و750 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية العامة، و2157 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية المهنية، و55 طالبا وطالبه بالشهادة الإعدادية للأمل، و11 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين، و9 طلاب بلجنة مستشفى 57357، وذلك أمام 769 لجنة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.