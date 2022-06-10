شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى لنهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 فى التقرير التالى 10 معلومات مهمة عن نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى العام لنهاية العام: 1- أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رابطا إلكترونيا للمدارس لتحميل نتيجة الامتحان الإلكترونى. 2- بدأت المدارس فى تجميع درجات الطلاب الخاصة بالامتحانين الإلكترونى والورقى والفصل الدراسي الأول. 3- حصول الطالب على 50% من مجموع درجات الفصلين الدراسيين يعتبر ناجحاً. 4- سوف تبدأ المدارس فى إعلان نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى الأسبوع المقبل. 5- تعلن نتائج الصفين الأول والثانى الثانوى العام فى المدارس. 6- أى طالب تعرض لمشكلة تقنية أثناء عقد الامتحانات وحرر محضر إثبات حالة سيعتبر ناجحاً. 7- سوف تتيح المديريات التعليمية التظلم على نتيجة امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى بعد إعلان النتيجة. 8- حصول الطالب على أقل من 50% فى مجموع امتحانات الفصلين الدراسيين يدخل امتحان الدور الثاني. 9- نتيجة الطالب تعبر عن مدى استيعاب نواتج التعلم وتعتبر امتحانات ونتائج النقل بالثانوى الفنى مرحلة تمهيدية واستعدادا لامتحانات الثانوية العامة. 10- تعلن النتائج فى شكل درجات وتقديرات وليست اجتياز وعدم اجتياز.