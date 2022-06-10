شكرا لقرائتكم خبر عن تقليل السرعات بالمترو بسبب ارتفاع درجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد عبد الهادى بكير، المتحدث الرسمى باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أنه بالتزامن مع ارتفاع درجة الحرارة، تتخذ الشركة عدة إجراءات على رأسها تخفيض سرعة القطارات، وكذلك المتابعة المستمرة على مدار الساعة للتأكد من عدم وجود أى مشاكل متعلقة بارتفاع الحرارة فى القطارات والعربات.

وأضاف بكير، لـ"الخليج 365"، أن كل الخطوط تعمل بكامل طاقتها ولا يوجد أى مشاكل أو أعطال ناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح، متحدث المترو، أنه تتم زيادة عدد القطارات لتقليل زمن التقاطر بالمحطات وفقا بنظم التشغيل، لمنع الازدحام على الرصيف.