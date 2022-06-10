شكرا لقرائتكم خبر عن 8 خطوات للحصول على كفاءة عالية من التكييف واستهلاك كهرباء أقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد ”الخليج 365” لقرائه كل ما يريدون معرفته عن بعض الخطوات التى يجب اتباعها للحصول على كفاءة عالية من تكييف الهواء فى ظل الموجة الحارة التى تشهدها البلاد و ضمان استهلاك أقل فى الكهرباء وهى كالآتى:

1. تنظيف الفلتر الخاص بالتكييف أسبوعيا للحصول على كفاءة عالية واستهلاك كهرباء أقل.

2- تاكد من نظافة الوحدة الخارجية من الأتربة والحطام والعشب الصغير لضمان الحصول على أعلى كفاءة.

3- فحص مجارى الهواء من قبل فنى متخصص.

4- معاينة خطوط التبريد.

5- شغل مروحة بالغرفة قبل تشغيل التكيف للتخلص من الهواء الساخن.

6- ضبط درجة حرارة التكييف على 25.

7- استمرار تشغيل المروحة أمام التكييف يساعد على زيادة نسبة البرودة وانخفاض استهلاك التكييف للكهرباء.

8- التاكد من غلق كل النوافذ والأبواب بإحكام لعدم تسريب الهواء وزيادة استهلاك الكهرباء.