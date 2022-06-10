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8 خطوات للحصول على كفاءة عالية من التكييف واستهلاك كهرباء أقل

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القاهرة - سامية سيد - يرصد ”الخليج 365” لقرائه كل ما يريدون معرفته عن بعض الخطوات التى يجب اتباعها للحصول على كفاءة عالية من تكييف الهواء فى ظل الموجة الحارة التى تشهدها البلاد و ضمان استهلاك أقل فى الكهرباء وهى كالآتى:

 

1. تنظيف الفلتر الخاص بالتكييف أسبوعيا للحصول على كفاءة عالية واستهلاك كهرباء أقل.

 

2- تاكد من نظافة الوحدة الخارجية من الأتربة والحطام والعشب الصغير لضمان الحصول على أعلى كفاءة.

 

3- فحص مجارى الهواء من قبل فنى متخصص.

 

4- معاينة خطوط التبريد.

 

5- شغل مروحة بالغرفة قبل تشغيل التكيف للتخلص من الهواء الساخن.

 

6- ضبط درجة حرارة التكييف على 25.

 

7- استمرار تشغيل المروحة أمام التكييف يساعد على زيادة نسبة البرودة وانخفاض استهلاك التكييف للكهرباء.

 

8- التاكد من غلق كل النوافذ والأبواب بإحكام لعدم تسريب الهواء وزيادة استهلاك الكهرباء.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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