شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة عمرو نصار وزير التجارة والصناعة السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى منذ قليل المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة الأسبق، الذى تولى منصبه منذ عام 2018 حتي ديسمبر 2019.

ونعى المهندس عمرو أبو فريخة، رئيس المجلس التصديري للسلع الهندسية، عبر صفحته الرسمية، الوزير السابق عمرو نصار، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله تعالى الأخ والصديق المحترم المهندس عمرو نصار وزير الصناعة السابق.. أشهد الله تعالى أني لم أرى منك إلا كل أدب واحترام وإخلاص وتفاني و روح مرحة ونصيحة خالصة.. اللهم اغفر له وأرحمه وأسكنه فسيح جناتك بلا حساب برفقة حبيبك سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.. الله يرحمك ويغفر لك يا صديقى، نسألكم الدعاء والفاتحة".

وشغل نصار منصب الأمين العام للمجلس التصدير للصناعات الهندسية، والمستشار التنفيذي لمشروعات مجموعة "MCV" لصناعة المركبات، كما شغل منذ يناير 2012، منصب نائب رئيس مجلس تصدير السلع الهندسية وهو المجلس الاستشاري لوزير التجارة الخارجية والصناعة المصري الذي يهدف إلى تنمية الصادرات المصرية في قطاع المنتجات الهندسية.

يحمل درجتين جامعتين في الهندسة 1985 والقانون 1990، إلى مجموعة واسعة من الدراسات في التسويق والإدارة دعماً لمسيرته المهنية.

عمل نصار مستشار تطوير الأعمال في كل من شركة Sony (Professional broadcast ) ، General Electric اكسون موبيل، وآي آي آر المملكة المتحدة ودبي، كما شغل منصب عضو مجلس إدارة مجلس معلومات سوق السيارات المصرية الأميك خلال الفترة من 2008 حتى 2012.

وعمل نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا للاتحاد العالمى للمواصلات العامه خلال الفترة من 2008-2014، كما شارك نصار في الجمعية المصرية للسلامة على الطرق كأحد أعضاء اللجنة التنفيذية منذ عام 2006 وحتى تاريخه.

وشغل نصار منصب نائب رئيس الاتحاد العالمي للمواصلات العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمدة ثلاث دورات من 2008 إلى 2014.

وكان نصار عضواً بمجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية شعبة السيارات باتحاد الصناعات.

وكان آخر منصب له قبل توليه وزارة التجارة والصناعة، الأمين العام للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، وتولى منصب عضو مجلس إدارة شركة MCV.