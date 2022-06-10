شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهمية محور بديل خزان أسوان على النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ وزارة النقل مشروع محور بديل خزان أسوان، بمحافظة أسوان، وفى النقاط التالية يستعرض ”الخليج 365” أهم التفاصيل عن المحور وأهميته.

- يبلغ طوله 5.4 كم وعرضه 29 مترا

- ثلاث حارات مروريه لكل اتجاه

- تكلفته الإجمالية 1.957 مليار جنيه

- يتضمن المحور 2 كوبرى و1 نفق

- يتم تنفيذ المحور ضمن محاور النيل العرضية التى وجه بتنفيذها الرئيس السيسى لتقليل المسافات البينية بين محاور النيل

- المحور يخدم المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة

- يساهم فى نقل الحركة المرورية من على جسم الخزان إلى المحور الجديد للحفاظ على الخزان وإطالة عمره الافتراضى

- يخلق مناطق تنموية جديدة غرب النيل.

- يربط المناطق السكنية ومناطق التنمية الصناعية والزراعية شرق وغرب النيل ببعضها

- يخلق عددا كبيرا من فرص العمل وتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية

- يمتد المحور غربا للربط مع محطة قطار أسوان للقطار الكهربائى السريع مع رفع كفاءة الطريق الرابط شرق المحور والواصل لطريق أسوان برانيس

- يربط بين الطريق الواصل لطريق أسوان / برنيس حتى الطريق الصحراوى الغربى ( القاهرة – أسوان ) عابرا نهر النيل والطريق الزراعى الغربى ( القاهرة - اسوان ) والربط على طريـق أسوان / أبو سمبل