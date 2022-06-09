شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 140 كيلو جمبرى غير صالح للاستخدام الآدمى بمطعم شهير بحدائق الأهرام (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت محافظة الجيزة حملات مكبرة على المطاعم والأسواق والمحال للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين في حي الهرم وقطاع هضبة الأهرام.

اسفرت الحملة عن ضبط 140 كيلو جرام أسماك "جمبري" غير صالح للاستخدام الآدمي ومجهول المصدر، وتظهر عليه علامات تغير في الخواص الطبيعية مما يمثل خطراً وذلك بمطعم بالعنوان 331 أ بشارع الضغط العالي بالبوابة الأولى، وقد تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة.

جاءت الحملات بإشراف من المهندس حسن موافي رئيس حي الهرم بمتابعة من أحمد إمام نائب قطاع هضبة الأهرام.