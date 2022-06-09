بدء التقديم لبرنامج المنح الجامعية المقدم من الوكالة الأمريكية.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم، بدء التقدم لبرنامج المنح الجامعية المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي تقوم بتنفيذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة، لطلاب الصف الثالث الثانوى الحكومي أو التجريبي أو مدارس STEM بالتقدم للدراسة في أفضل الجامعات الحكومية والخاصة.



بدء التقديم لبرنامج المنح الجامعية المقدم من الوكالة الأمريكية

وأوضحت في بيان،: يمكن التسجيل من خلال الرابط التالي:

https://bit.ly/USAIDscholarsIIIForm، ويقدم البرنامج منحاً دراسية لـ140 طالب وطالبة من جميع محافظات مصر في العام الدراسي الجامعي 2023/2022 وذلك للحصول على شهادة البكالوريوس أو الليسانس في عدد من الجامعات المصرية الحكومية (الأقسام ذات الرسوم) والجامعات الخاصة.

للمزيد من المعلومات عن البرنامج من خلال الموقع التالي:

https://bit.ly/USAIDscholarsIII

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن الموعد الأخير للتقديم 24 يونيو 2022.