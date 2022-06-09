شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الأرصاد: السبت ذروة الطقس الحار والحرارة 41 بالقاهرة و45جنوبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن السبت المقبل 11 يونيو 2022 ، سيكون ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

ومن المتوقع أن تصل العظمي علي القاهرة والوجه البحري ( 41 درجة مئوية ) وعلي السواحل الشمالية ( 35 درجة مئوية ) وعلي شمال الصعيد وجنوب سيناء ( 40 : 43 درجة مئوية )، وعلي جنوب الصعيد (45 درجة مئوية).

ويشهد اليوم، الخميس، طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية و جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، حار على السواحل الغربية، معتدل ليلا على جميع الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم سيشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، مع وجود نشاط رياح مساء بأغلب الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23 درجات، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجات، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجات، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأنباء.

التعليم تعلن مواعيد سداد مصروفات العام الدراسى الجديد للصفوف الأولى

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إتاحة سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسى الجديد لطلاب الصفوف الأولى بكافة المراحل الدراسية بداية من يوم الأحد 3 يوليو، حيث طالبت الوزارة بسرعة الانتهاء من تسجيل نتائج الامتحانات لجميع الطلاب سواء كان (منتظم أو عمال أو منازل) للعام الدراسى 2021/ 2022 لجميع الصفوف الدراسية التى يتم إعلانها تباعا.

وقالت الوزارة: يتم تسجيل النتائج من خلال التطبيق الإلكترونى المعد لهذا الغرض تمهيدا للاعتماد الإلكترونى لنتائج الامتحانات وتحديث بيانات نقل الطلبة الصفوف الاعلى من خلال النظام الالكترونى الخاص بذلك

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم بدأ تسجيل النتائج يوم الأحد 12 يونيو وحتى الخميس من نفس الشهر مع التأكيد على قيام المدارس بالمراجعة والتدقيق لبيانات الطلاب عند تسجيل نتائج الامتحانات، مؤكدة أنه سوف يتم تحديث بيانات الطلاب وفقا للعام الدراسى 2022 / 2023 حسب نتائج الامتحانات التى سيتم تسجيلها لهم عن طريق المدراس.

‎تأكيداً لليوم السابع.. مد تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين لنهاية يوليو

تأكيدا لما نشره ”الخليج 365” أمس تحت عنوان " مد فترة تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين حتى 31 يوليو "، أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير ‏التموين والتجارة الداخلية قراراً وزارياً اليوم بمد فترة ‏تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين حتى 31-7-2022، لافتا إلى أن القرار يأتي تيسيراً على ‏المواطنين أصحاب البطاقات التموينية، كما نص القرار في ‏المادة الثانية منه إلى استمرار فتح موقعي ( دعم مصر – مصر ‏الرقمية ) لتسجيل رقم المحمول على بطاقة الدعم.‏

‎وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي معاون ‏الوزير، أن تسجيل رقم المحمول على بطاقة الدعم يأتى ‏لاستكمال قواعد بيانات بطاقات الدعم، لافتا إلى أن رقم ‏المحمول سوف يساهم في سرعة التواصل مع المواطن عبر ‏الاتصال به اوعبر ارسال رسائل قصيرة له على المحمول، ‏وأن مراكز الخدمة ‏ومكاتب التموين مفتوحة أيضاً، بالإضافة إلى موقعي ( دعم ‏مصر – مصر الرقمية ) أمام المواطنين لتسجيل رقم المحمول ‏على البطاقة.

‎ كان الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين قد استثنى أسر السجناء وكبار السن الغير ‏قادرين على الحركة من تسجيل رقم المحمول على أن يقدم أحدٍ من ذويهم لمكتب التموين ‏التابع له ما يثبت صحة ذلك.‏

الداخلية تسلم النيابة مقاطع فيديو مصورة من داخل زنزانة علاء عبد الفتاح

سلمت وزارة الداخلية النيابة العامة مقاطع مصورة داخل زنزانة المحكوم عليه علاء عبد الفتاح ، والتى تثبت عدم صحة الإدعاء بإضرابه عن الطعام، وكذا عدم صحة الادعاء بعدم السماح له بدخول الكتب لمحبسه.

يذكر أن الشائعة تُعد جريمة من الجرائم التى تهدد أمن العالم حيث تتخذ العديد من الدول إجراءات حاسمة للتصدى لها وتجفيف ينابيعها وتُعرف الشائعة بأنها من أشاع الخبر أى أذاعه ونشره، بينما تُعرف فى اللغة على أنها "الانتشار والتكاثر"، ومن ناحية الاصطلاح هي: "النبأ الهادف الذى يكون مصدره مجهولا، وهى سريعة الانتشار ذات طابع استفزازى أو هادئ حسب طبيعة ذلك النبأ وهى زيادة على ذلك تتسم بالغموض".

ووفقاً لقانونين، فإن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى ، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على :"يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".

الصحة" تعلن بدء استقبال المسافرين لأداء فريضة الحج بمكاتب التطعيم

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن بدء استقبال مكاتب تطعيم الحجاج والمعتمرين للمسافرين لأداء فريضة الحج لهذا العام، مؤكدة توافر كافة التطعيمات واللقاحات الخاصة بتأمين الحجاج من العدوي، مؤكدة أن الحجاج مسموح لهم بالحصول على لقاح السحائي الرباعي والأنفلونزا وكورونا والسولك الخاص بشلل الأطفال.

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أن الحجاج الذين سيحصلون على التطعيمات سيتم منحهم شهادة معتمدة تفيد حصولهم على التطعيمات المختلفة وبالجرعات المناسبة وسيتم ارفاقها بكافة مستندات السفر للحج مشيرة إلى أن تطعيم الأنفلونزا اختياري للحجاج لكن باقي التطعيمات اجبارية.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن مكاتب تطعيم الحجاج والمعتمرين منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، ويتوفر فيها تطعيم السحائي الرباعي والسولك والأنفلونزا وتابعت: تطعيم السولك بــ 25 جنية والأنفلونزا بــ 25 جنية والسحائي الرباعى بــ 125 جنية والكورونا مجانا من مراكز لقاحات كورونا في مختلف المحافظات.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن المكاتب تعمل يوميا ما عدا الإجازات الأسبوعية من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 5 عصرا.

التعليم تعلن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 أوائل يوليو المقبل

أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم، أنه من المقرر أن تعلن نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2022 الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل.

بدأ صباح اليوم طلاب الدبلومات الفنية أداء الامتحانات التحريرية فى عدد من المواد الدراسية حسب الشعب والتخصصات فى لجان بالمدارس، فيما حذرت وزارة التربية والتعليم الطلاب من الغش أو تصوير الأسئلة والإجابات ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى وجروبات الغش، كما نبهت الوزارة على عدم السماح للطلاب بدخول لجان الامتحان بالتليفونات المحمولة، مشددة على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال وقائع الغش، كما طالبت غرفة العلميات المركزية لمتابعة الامتحانات من رؤساء اللجان بضبط اللجان.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية، للعام الدراسي الجارى، 830 ألفًا و753 طالب وطالبة بجميع النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج)، بالإضافة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وبلغ عدد لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية لجميع النوعيات بجميع القطاعات على مستوى الجمهورية 23 لجنة إدارة، بالإضافة إلى 25 لجنة نظام ومراقبة، ويبلغ عدد لجان سير الامتحان المخصصة لامتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام حوالي 3080 لجنة امتحانية.

البنك الدولى يرفع توقعاته لنمو اقتصاد مصر لتتجاوز معدلات ما قبل كورونا رغم التحديات وتعاقب الأزمات التي تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، أسهمت المكتسبات الاقتصادية التي حققتها الدولة المصرية عبر حزمة متنوعة من الإصلاحات في دعم قدرة الاقتصاد على التعامل الإيجابي والمرن مع الصدمات العالمية، وتوفير بيئة مواتية ومحفزة للاستثمار والنمو وداعمة للنشاط الاقتصادي، لتمضي الدولة بخطوات ثابتة نحو تحقيق مستهدفات التنمية، ما انعكس إيجابياً على مؤشرات الأداء الاقتصادي، وحظي بإشادة من مختلف المؤسسات الدولية ومن بينها البنك الدولي الذي واصل توقعاته المتفائلة لمسيرة الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة.

وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على توقعات البنك الدولي بشأن نمو الاقتصاد المصري والتي تجاوزت معدلات ما قبل كورونا، وذلك في خضم الأزمات الاقتصادية التي تضرب أكبر الاقتصادات العالمية.

وأوضح التقرير أبرز تعليقات وتوقعات البنك الدولي عن مصر، حيث توقع أن يتجاوز معدل النمو للعام المالي الحالي 2021/2022 معدلات نمو ما قبل جائحة كورونا وهو الأعلى منذ 14 عاماً، ليصل إلى 6.1%، مقارنة بـ 3.3% عام 2020/2021، و3.6% عام 2019/ 2020، و5.6% عام 2018/2019.

واستعرض التقرير تطور توقعات البنك الدولي لمعدل نمو الاقتصاد المصري للعام المالي 2021/2022، حيث توقع أن يسجل 6.1% في تقرير يونيو 2022، مقابل 5.5% في تقريري أبريل ويناير من نفس العام، و5% في تقرير أكتوبر 2021، و4.5% في تقريري يونيو وأبريل 2021، و5.8% لتقرير يناير 2021.

الأرصاد تحذر: تجنبوا الشمس.. أجواء شديدة الحرارة والقاهرة تسجل 37 درجة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء شديدة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد .

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 37 درجة مئوية، مناشدة المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

ويشهد اليوم الخميس، طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار على السواحل الغربية، معتدل ليلا على كافة الأنحاء

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، مع وجود نشاط رياح مساء بأغلب الأنحاء

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23 درجات، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجات، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجات، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.

مصطفى مدبولى: توجيهات من الرئيس السيسي بتقديم مختلف صور الدعم للصومال الشقيق

استقبل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على هامش مشاركته نيابة عن رئيس الجمهورية في مراسم تنصيب رئيس الصومال، حيث نقل مدبولي، في بداية اللقاء، تهنئة وتحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى أخيه الرئيس شيخ محمود.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك توجيهات من الرئيس السيسي بتقديم مختلف صور الدعم والمساندة الممكنة للصومال الشقيق، في كل المجالات التنموية والتدريبية والأمنية، مضيفاً أن مصر سوف تستمر على نهجها في مساندة الصومال، والوقوف إلى جانب تطلعات شعبه في التنمية والاستقرار والأمن.

من جانبه، أعرب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عن تقديره البالغ للمشاركة المصرية رفيعة المستوى في مراسم التنصيب نيابة عن الرئيس السيسي. كما طلب رئيس الصومال نقل تحياته البالغة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والذى يحرص دوما على دعم الصومال في كافة المجالات وعلى جميع الأصعدة.

وأشاد شيخ محمود بالدور المصري التاريخي في مساندة الصومال منذ نيله الاستقلال عام 1960، مؤكداً الحاجة إلى الدعم المصري للصومال في كافة المجالات التنموية، وكذا فى مجال تدريب الكوادر المدنية والأمنية.

هذا واختتم مدبولي لقاءه مع الرئيس الصومالي بنقل دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى نظيره الصومالي لزيارة مصر، من أجل التباحث حول الموضوعات التي تهم الشأن الصومالي والعربي.