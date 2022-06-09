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السكة الحديد تشغل قطارات نوم وثالثة مكيفة بين القاهرة ومرسى مطروح 18 يونيو

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القاهرة - سامية سيد - اعلنت الهيئة عن بدء تشغيل قطارات بخط القاهرة / مرسى مطروح ابتداء" من يوم السبت الموافق 18 / 6 / 2022 وحتى صدور تعليمات اخرى، وذلك فى اطار استعدادت الهيئة القومية لسكك حديد مصر لموسم الصيف وتنشيط السياحة الداخلية بمحافظة مرسى مطروح،  وبيانها كالآتى : 


أولاً : يوم السبت الموافق 18 / 6 / 2022:1- تشغيل قطار 773 / 772 على أن يقوم من القاهرة الساعة 23.35 ويصل مرسى مطروح الساعة 07.00 اليوم التالى ويستمر تشغيله يومياً بالتركيب التالى "4 عربات نوم + 1 عربة أولى مكيفة أسبانى + 1 عربة بوفية ثانية مكيفة أسبانى + 4 عربات ثانية مكيفة أسبانى + 1 عربة قوى".

 

2- تشغيل قطار939 / 940 ثالثة مكيفة على أن يقوم من القاهرة الساعة 05.50 ويصل مرسى مطروح الساعة 13.40 ويستمر تشغيله يوميا ً كالجدول المرفق بتركيب "1 عربة قوى + 5 عربات ثالثة مكيفة + 1 عربة ( وقاية )".


ثانياً : يوم الأحد الموافق 19 / 6 / 2022:1- تشغيل قطار 775 / 774 على أن يقوم من مرسى مطروح الساعة 22.00 ويصل القاهرة الساعة 05.15 اليوم التالى ويستمر تشغيله يومياً كالجدول المرفق بنفس تركيب قطار 773 أعلاه . 

 

2- تشغيل قطار 943 / 942 ثالثة مكيفة على أن يقوم من مرسى مطروح الساعة 16.25 ويصل القاهرة الساعة 23.40 ويستمر تشغيله يومياً كالجدول المرفق بنفس تركيب قطار 940 أعلاه . 

 

- والهيئة دائما لاتتوانى فى خدمة وراحة جمهور السادة الركاب.

المحطات
المحطات

تشغل قطارات نوم وثالثة مكيفة بين القاهرة ومرسى مطروح
تشغل قطارات نوم وثالثة مكيفة بين القاهرة ومرسى مطروح

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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